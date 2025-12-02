¡Atención! Rescatan a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado en el Cauca

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, quien había sido secuestrado el 18 de noviembre por un grupo armado ilegal en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, fue rescatado por las autoridades este martes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la noticia a los medios de comunicación y, al mismo tiempo, llamó al cantante para informarle sobre la liberación de su hijo y de su mánager, Nicolás Pantoja, quienes estuvieron 14 días en cautiverio.

“Una ejecución impecable de los héroes de la Patria y de policías valientes. Yo le dije que primaba la vida de su hijo y la del mánager. Y no nos doblegamos ante estos criminales. (...) Lo más importante es saber que su hijo, Miguel, está vivo y pronto podrá abrazarlo. Dios lo bendiga”, se escucha en la llamada entre el ministro y el cantante.

El rescate de los dos jóvenes se produjo en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra, Cauca.

Hasta el lugar llegaron unidades del Gaula de la Policía Nacional, quienes tras varios días de infiltración en la zona ubicaron el sitio en donde los criminales los mantenían cautivos “y en unos condiciones deplorables contra la dignidad humana”, indicaron desde el ministerio de Defensa.