Rescataron a niña de cuatro años que dejaron sola en una casa en Laureles

En un operativo conjunto, agentes de la Policía y socorristas de los Bomberos rescataron a una niña de cuatro años que se encontraba sola en una casa del barrio Laureles en Medellín.
El operativo se realizó este fin de semana y según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue desplegado cuando a las autoridades llegó una alerta de una menor que al parecer habría sido abandonada.
El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que además del apoyo de los bomberos, la acción fue liderada por agentes del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía, que atendió el caso con máxima prioridad.