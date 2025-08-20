Autoridades rescataron a cinco perros en el nororiente de Medellín tras denuncias en redes sociales

Las autoridades ambientales de Medellín desplegaron un operativo en el nororiente de la ciudad luego de recibir una denuncia de presunto maltrato animal.
Los hechos ocurrieron en el barrio Manrique, en donde vecinos de una casa publicaron a través de redes sociales un video en el que se veía a varios perros acostados en la terraza de una casa.
De acuerdo con la persona denunciante, los pequeños animales llevarían allí mucho tiempo sin recibir alimentos, por lo que se pidió una intervención inmediata.