Así rescatan y rehabilitan al tití cabeciblanco, especie en peligro crítico, en el Valle de Aburrá

Profesionales del CAVR realizan valoración médica y socialización de titíes cabeciblancos antes de su liberación. FOTO cortesía Área Metropolitana

“Gracias al trabajo que realizamos en 2024 y 2025, hemos recuperado más de 61 individuos, y ya tenemos grupos conformados para ser liberados en su hábitat natural, donde podrán cumplir funciones ecológicas como dispersar semillas y controlar otras especies”, afirmó Andrés Alberto Gómez Higuita, supervisor del CAVR.

Un proceso integral para devolverlos a la vida silvestre

Ahora bien, el protocolo de rehabilitación en el CAVR es riguroso y multidisciplinario. Inicia con una valoración médico-veterinaria que incluye análisis sanguíneos y pruebas genéticas, fundamentales para diagnosticar su estado de salud y diseñar planes de recuperación personalizados. La alimentación también es determinante: se reemplaza la dieta artificial que recibían en cautiverio por alimentos propios de su entorno, para que aprendan nuevamente a buscar y obtener su sustento. Entérese de más: Conozca el proyecto para conservar a los agricultores naturales del bosque, a los monos tití cabeciblancos La socialización es otro paso esencial. Los profesionales conforman grupos estables según compatibilidad genética, edad, sexo y jerarquías, reproduciendo la estructura social natural de la especie. Actualmente, el CAVR alberga cuatro grupos de titíes cabeciblancos, uno de ellos en la fase final de rehabilitación y listo para ser liberado, pues el objetivo no es solo restablecer su salud física, sino también sus comportamientos naturales para garantizar su supervivencia en libertad.

Ejemplar juvenil de tití cabeciblanco recuperado del tráfico ilegal y atendido en el Valle de Aburrá. FOTO cortesía Área Metropolitana

Además, en convenio con la Universidad CES, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha convertido esta labor en un referente nacional. La experiencia adquirida en rescate y cuidado de fauna silvestre ha permitido desarrollar protocolos que aumentan las probabilidades de éxito en la reintegración de los animales a su hábitat. Por eso, son enfáticos en recordar que la fauna silvestre no es mascota y que mantenerla en cautiverio es ilegal y contribuye a su desaparición. “Si vemos que alguien tiene un animal silvestre en su hogar, debemos denunciarlo. Cada ejemplar que recuperamos es una oportunidad para la naturaleza y para nuestros ecosistemas”, enfatizó Gómez.