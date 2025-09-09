Reseña del juego Lost Soul Aside: un hack and slash de PS5 que mezcla nostalgia y espectáculo, ¿vale la pena?

La literatura tiene palabras precisas para lo que ocurre cuando algo se repite con un aire de familiaridad inquietante. En su cuento Esa sensación que solo puede expresarse en francés (1998), Stephen King describía el déjà vu como la condena de revivir no lo bueno, sino lo torpe y fallido de la vida.
En el recién estrenado Lost Soul Aside, esa misma sensación acompaña al jugador: un videojuego que recuerda demasiado a otros, desde sus personajes hasta su estructura, y que evidencia cómo la industria a veces tropieza una y otra vez en los mismos errores.