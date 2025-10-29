x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Reserva Federal de EE. UU. baja tasas de interés por segunda vez en el año: aquí las razones

La Reserva Federal redujo su tasa de referencia en 0,25 puntos básicos, buscando impulsar el empleo y controlar la inflación.

  • Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. FOTO CORTESÍA FED.
Andrés Villamizar
Economía

hace 15 minutos
bookmark

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció una nueva reducción en su tasa de interés de referencia, bajándola en 0,25 puntos básicos para dejarla en un rango entre 3,75 % y 4 %.

Esta decisión, la segunda del año, busca equilibrar el crecimiento económico y contener los riesgos que enfrenta el mercado laboral, mientras la inflación continúa por encima del objetivo del 2 %.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó “a la luz del cambio en el equilibrio de riesgos” y con el propósito de apoyar los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios.

La Fed también informó que pondrá fin a la reducción de sus tenencias de valores el 1 de diciembre, marcando una nueva fase en su estrategia de política monetaria.

Una economía con señales mixtas: inflación alta y empleo más débil

La entidad reconoció que la actividad económica crece a un ritmo moderado, pero que el mercado laboral muestra señales de desaceleración. En los últimos meses, la creación de empleo se ha frenado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque sigue en niveles bajos.

Por otro lado, la inflación ha repuntado desde comienzos del año, lo que mantiene la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares y dificulta el trabajo del banco central para alcanzar su meta del 2 %.

Consulte: Reserva Federal de Estados Unidos recorta las tasas de interés 25 puntos básicos

La Fed admitió que la incertidumbre sobre el futuro económico sigue siendo alta, y que los riesgos para el empleo han aumentado recientemente, lo que justificó un enfoque más expansivo de su política monetaria.

Votación dividida dentro dentro de la Fed

La decisión fue aprobada por la mayoría del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encabezado por Jerome H. Powell, presidente de la Reserva Federal.

Le puede gustar: Fuerte caída del dólar en Colombia por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China

Sin embargo, no hubo unanimidad: Stephen I. Miran votó a favor de una reducción más agresiva, de medio punto porcentual. Jeffrey R. Schmid prefirió mantener las tasas sin cambios. El resto de los miembros —entre ellos John C. Williams, Michael S. Barr, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee y Philip N. Jefferson— respaldaron la decisión de recorte moderado, lo que muestra una mayor cautela ante la volatilidad de la economía estadounidense.

Próximos pasos: cautela ante los riesgos económicos

La Fed señaló que evaluará cuidadosamente los datos económicos antes de tomar nuevas decisiones. El organismo monitoreará la evolución del mercado laboral, las presiones inflacionarias, las expectativas de precios y las condiciones financieras globales.

En su comunicado, el Comité reiteró su compromiso con mantener el máximo empleo y llevar la inflación nuevamente al 2 %, asegurando que ajustará su política “si surgen riesgos que puedan obstaculizar el logro de estos objetivos”.

Con este nuevo recorte, el banco central busca enviar una señal de confianza al mercado, aunque sin bajar la guardia frente a una economía que sigue mostrando signos de fragilidad.

Entérese: Preocupa lento avance en la formalización empresarial: 9 de cada 10 micronegocios en Colombia son informales

