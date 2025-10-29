Reserva Federal de EE. UU. baja tasas de interés por segunda vez en el año: aquí las razones

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció una nueva reducción en su tasa de interés de referencia, bajándola en 0,25 puntos básicos para dejarla en un rango entre 3,75 % y 4 %.
Esta decisión, la segunda del año, busca equilibrar el crecimiento económico y contener los riesgos que enfrenta el mercado laboral, mientras la inflación continúa por encima del objetivo del 2 %.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó “a la luz del cambio en el equilibrio de riesgos” y con el propósito de apoyar los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios.