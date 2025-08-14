x

Petro dice que el Gobierno “no ha solicitado algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, a pesar de residencia en Nicaragua

El exsecretario del Dapre y exdirector de la DNI está imputado por presuntamente participar en el entramado de corrupción de la UNGRD; este jueves se conoció que obtuvo residencia en Nicaragua en diciembre de 2024 y que fue renovada.

    González y Petro militaron en la guerrilla M-19 y han sido cercanos desde hace varios años. FOTO: Presidencia
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Este jueves se conoció que la embajada de Colombia en Nicaragua tramitó la residencia al exfuncionario del gobierno Petro, Carlos Ramón González, el mismo día de su imputación por el escándalo en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según una serie de documentos revelados por Noticias RCN, el pasado 21 de mayo, justo el mismo día en que González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, la Embajada de Colombia en Nicaragua adelantaba trámites para asegurar su residencia en ese país.

En contexto: Polémica en caso UNGRD: Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó residencia a Carlos Ramón González el mismo día de su imputación

Horas después de la revelación, el presidente Gustavo Petro se pronunció brevemente en su cuenta de X: “El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.

Lo hizo citando un mensaje de la excanciller Laura Sarabia también dando explicaciones: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.

De hecho, EL COLOMBIANO consultó a Sarabia, quien negó conocer los documentos. “A mí no me informaron, ni de la Embajada ni de ningún lado”, reclamó la exministra, quien sostuvo que el embajador encargado para el momento de los hechos era Oscar Muñoz Giraldo, “coordinador de la UTL del exembajador León Fredy Muñoz”.

En otras noticias: Confirmado: Laura Sarabia vuelve al Gobierno Petro y será embajadora

Los documentos evidencian que, además de que las gestiones databan de meses atrás, el propio Gobierno tenía conocimiento que González se mantenía en Nicaragua desde noviembre de 2024.

“La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, señala una de las misivas.

La propia Embajada solicita el apoyo explícito del Ministerio de Migración y Extranjería de Nicaragua para regularizar el estado migratorio de González, “buscando que se renueve la residencia del compañero”, teniendo en cuenta que vencería el pasado 14 de junio.

Le recomendamos leer: Esta es la matriz de colaboración que entregó Olmedo López a la Fiscalía: Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, cabezas del caso UNGRD

A principios de julio pasado, el Tribunal Superior de Bogotá decretó una orden de captura contra González para que cumpla con la medida de aseguramiento que pesa en su contra.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es señalado de ser el artífice de un supuesto esquema de corrupción para ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara) a cambio de tramitar proyectos y reformas del Gobierno Nacional. Todo esto, con dineros arañados de la corrupción que se enquistó en Gestión del Riesgo.

