Petro dice que el Gobierno “no ha solicitado algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, a pesar de residencia en Nicaragua

Este jueves se conoció que la embajada de Colombia en Nicaragua tramitó la residencia al exfuncionario del gobierno Petro, Carlos Ramón González, el mismo día de su imputación por el escándalo en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según una serie de documentos revelados por Noticias RCN, el pasado 21 de mayo, justo el mismo día en que González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, la Embajada de Colombia en Nicaragua adelantaba trámites para asegurar su residencia en ese país.
Horas después de la revelación, el presidente Gustavo Petro se pronunció brevemente en su cuenta de X: “El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.