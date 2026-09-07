Durante décadas, una gira musical siguió una fórmula relativamente simple: el artista se desplazaba de una ciudad a otra para encontrarse con su público. Pero las residencias musicales están cambiando esa lógica. En lugar de mover constantemente al artista, su equipo y una enorme infraestructura de producción, cada vez más músicos concentran varias presentaciones en una misma ciudad y convierten el destino en parte de la experiencia. Ahora son los seguidores quienes viajan para verlos. El concepto no es nuevo, pero su escala y rentabilidad han adquirido un nuevo protagonismo. Las Vegas fue el gran laboratorio de este modelo, con residencias que han superado los US$300 millones en taquilla. Ahora, la fórmula se expande a otros mercados, desde Nueva York y Londres hasta San Juan de Puerto Rico, y empieza a transformar la manera en que los artistas monetizan sus presentaciones y las ciudades capturan el gasto de sus visitantes. Le puede interesar: ¡Impresionante! La Residencia de Bad Bunny aportó 0,25% al PIB de Puerto Rico

Una fórmula más eficiente para los artistas

Una residencia musical consiste en una serie de conciertos que un artista ofrece en una misma ciudad y, generalmente, en una misma sede durante un periodo prolongado. La diferencia frente a una gira tradicional también está en la estructura de costos. Mientras una gira exige trasladar de manera permanente equipos de sonido, iluminación, escenarios, instrumentos y personal entre diferentes ciudades, una residencia permite mantener buena parte de esa infraestructura instalada durante semanas o meses. Esto reduce movimientos logísticos y permite concentrar la producción en un solo lugar. Los resultados de algunas de las residencias más exitosas muestran el potencial económico del formato. Celine Dion marcó uno de los grandes hitos en Las Vegas. Su residencia ‘A New Day’, en el Caesars Palace, alcanzó 717 presentaciones entre 2003 y 2007 y generó US$385 millones en taquilla, según Billboard. Posteriormente, su residencia ‘Celine’ sumó 227 espectáculos entre 2011 y 2019 y otros US$296 millones. En conjunto, las dos producciones representaron aproximadamente US$681 millones en taquilla. Britney Spears, por su parte, alcanzó US$166 millones con 242 presentaciones de ‘Piece of Me’, mientras que U2 recaudó US$110 millones con apenas 25 espectáculos en el Sphere. Lea más: Conciertos y eventos masivos fueron los que jalonaron la economía en 2025

El nuevo negocio está en los fans que viajan

El atractivo de las residencias, sin embargo, va más allá de la eficiencia para los artistas. El modelo también está creando una nueva dinámica turística: el público se desplaza hasta la ciudad donde se concentra la agenda del artista. Este fenómeno, conocido como ‘fan tourism’, convierte los conciertos en un motivo de viaje y amplía el impacto económico de cada presentación. Análisis de The New York Times han destacado precisamente cómo las residencias pueden generar actividad adicional en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y entretenimiento. Los datos de Live Nation ayudan a dimensionar este comportamiento: casi seis de cada diez fans viajan al menos una vez al año para asistir a un concierto, mientras que 91% afirma que un evento en vivo influyó en su decisión de visitar un destino por primera vez. Así, una residencia puede generar un efecto que una presentación aislada difícilmente consigue: durante varios días o semanas, una ciudad se convierte en punto de encuentro para seguidores procedentes de distintos lugares.

Bad Bunny y Harry Styles llevan el modelo a nuevos mercados

En los últimos años, otros artistas han comenzado a trasladar la fórmula fuera de Las Vegas. Bad Bunny llevó el modelo a Puerto Rico en 2025, cuando realizó 31 presentaciones consecutivas. La residencia generó más de US$379 millones de impacto económico para la isla, convirtiendo los conciertos en un fenómeno que trascendió la industria musical. Harry Styles también apostó este año por concentrar su agenda. El artista ofreció 12 conciertos consecutivos en el Wembley Stadium de Londres entre junio y julio, antes de continuar con otras fechas de su gira por Europa. En Nueva York, el fenómeno también ha mostrado hasta qué punto algunos seguidores están dispuestos a convertir la asistencia a conciertos en una experiencia recurrente. Algunos fans de Styles compraron entradas para 15 de sus 30 presentaciones en el Madison Square Garden, con un gasto de US$6.196 únicamente en boletería. En otros casos, el desembolso acumulado entre entradas y mercancía relacionada con el artista supera los US$20.000, mientras algunos seguidores han llegado a verlo más de 40 veces en un mismo año. Conozca también: El boom de los conciertos llevó a invertir $3 billones en los estadios colombianos, que recaudaron 100 millones de dólares en 2025

Colombia también empieza a explorar la fórmula

El modelo también empieza a encontrar espacio en Colombia. Morat llevó esta dinámica a Bogotá en agosto, con varias fechas consecutivas y una propuesta que buscó ampliar la experiencia más allá del escenario. La agrupación complementó sus presentaciones con Casa Morat, un espacio creado alrededor de su universo y dirigido a sus seguidores. La iniciativa muestra cómo los conciertos pueden convertirse en experiencias más amplias y cómo los artistas pueden construir actividades adicionales alrededor de una serie de presentaciones. El cambio, por tanto, no consiste únicamente en que un artista toque varias veces en la misma ciudad. Las residencias están modificando la economía de los conciertos: reducen parte de la complejidad logística, permiten aprovechar una producción durante más tiempo y, sobre todo, convierten a los seguidores en viajeros. La ciudad deja de ser simplemente una parada dentro de una gira y empieza a convertirse en parte del producto. Para los artistas, significa una nueva forma de organizar y monetizar sus presentaciones. Para los fans, una razón para viajar. Y para los destinos, una oportunidad de capturar un gasto turístico que va mucho más allá de la entrada al concierto. Bloque de preguntas y respuestas: