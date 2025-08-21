x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta es la habilidad más valorada hoy en el mercado laboral por los reclutadores

Cada vez más empresas apuestan por contratar talento que no solo tenga formación, sino la capacidad de sobreponerse a la adversidad.

  • Profesionales resilientes son los más valorados en procesos de selección por su fortaleza mental y emocional. FOTO: GETTY
    Profesionales resilientes son los más valorados en procesos de selección por su fortaleza mental y emocional. FOTO: GETTY
  • La resiliencia marca la diferencia entre profesionales que solo cumplen funciones y aquellos que superan retos. FOTO: GETTY
    La resiliencia marca la diferencia entre profesionales que solo cumplen funciones y aquellos que superan retos. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 23 minutos
bookmark

Teniendo en cuenta las características con las que cuenta hoy en día el mercado laboral, siendo tan competitivo y cambiante, las empresas en sus procesos de contratación para un empleo están priorizando encontrar en los candidatos una habilidad que va más allá de los conocimientos técnicos: la resiliencia.

Y es que, pese a que las habilidades técnicas son de importancia vital para el desarrollo del rol, habilidades blandas como estas le dan un plus al perfil profesional de una persona.

De acuerdo con un informe citado por Forbes, el 78% de las organizaciones en América Latina ya considera la resiliencia como un factor vital en sus procesos de selección.

Esto significa que ya no basta con manejar herramientas como Excel, Office, Power BI o dominar un software especializado; lo que diferencia a un candidato es su capacidad para enfrentar la incertidumbre, adaptarse a los cambios y reinventarse en momentos de dificultad.

Le puede interesar: Estas son las habilidades profesionales más demandadas por los empleadores en 2025

¿Por qué la resiliencia es la habilidad mejor valorada por los reclutadores?

Conoce las ofertas de empleo
La resiliencia marca la diferencia entre profesionales que solo cumplen funciones y aquellos que superan retos. FOTO: GETTY
La resiliencia marca la diferencia entre profesionales que solo cumplen funciones y aquellos que superan retos. FOTO: GETTY

Rebeca Márquez, Senior Manager Sales & Marketing de Robert Walters, explicó que los equipos de trabajo actuales necesitan más que habilidades técnicas. “Hoy se valora a quienes siguen adelante cuando todo se vuelve cuesta arriba. Tu experiencia y formación importan, pero tu resiliencia es lo que te diferencia”, asegura.

La experta añadió que esta competencia blanda está directamente relacionada con la adaptabilidad, la persistencia frente a la incertidumbre y la capacidad de reinventarse, cualidades que hoy resultan indispensables en un entorno laboral marcado por la innovación, la disrupción tecnológica y los cambios constantes en los modelos de negocio.

Lea más: Las 10 habilidades blandas más buscadas por las empresas, según la Universidad Europea

Profesionales que marcan la diferencia

La consultora en talento también señala que los reclutadores buscan profesionales no solo preparados académicamente, sino con la fortaleza emocional y mental para enfrentar desafíos. En otras palabras, la resiliencia permite que un candidato destaque no solo por “saber hacer el trabajo”, sino por mantener el rumbo en medio de la adversidad.

Este foco coincidió con una tendencia global: cada vez más empresas entienden que los equipos con personas resilientes son los que mejor responden ante crisis, incertidumbre o transformaciones del mercado.

Conozca también: Las profesiones y habilidades que están siendo más demandadas por las empresas en Colombia

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida