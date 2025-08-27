¿Habría responsabilidad de extrabajador del colegio donde estudiaba Valeria Afanador? Esto contestó el colegio

Luego de que el abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, publicara un video en el que aparece la rectora del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, hablando de un supuesto enemigo de la institución educativa que rondaría los alrededores de sus instalaciones, el propio colegio emitió un comunicado en el que aclara a qué hace referencia la rectora Sonia Ochoa.

La grabación, difundida por Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, la menor desaparecida, mostró a la rectora Sonia Ochoa expresando que un exfuncionario de la institución “es un posible sospechoso” en el caso de la menor.

Sin embargo, el colegio emitió un comunicado en el que asegura que la rectora solo estaba citando una de las tantas hipótesis que hay sobre la desaparición de la menor, y no dando una versión propia ni una declaración por la que pueda ser investigada.