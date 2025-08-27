x

¿Habría responsabilidad de extrabajador del colegio donde estudiaba Valeria Afanador? Esto contestó el colegio

A través de un comunicado oficial en redes sociales, la institución educativa reveló más detalles sobre lo que se había hablado de la presunta responsabilidad de un extrabajador en el caso.

  • Valeria Afanador es buscada desde hace varios días. FOTO: El Colombiano y cortesía
    Valeria Afanador es buscada desde hace varios días. FOTO: El Colombiano y cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Luego de que el abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, publicara un video en el que aparece la rectora del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, hablando de un supuesto enemigo de la institución educativa que rondaría los alrededores de sus instalaciones, el propio colegio emitió un comunicado en el que aclara a qué hace referencia la rectora Sonia Ochoa.

Le puede interesar: “No ha habido colaboración del colegio, los niños están jugando en la escena del crimen”: abogado de la familia de Valeria Afanador

La grabación, difundida por Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, la menor desaparecida, mostró a la rectora Sonia Ochoa expresando que un exfuncionario de la institución “es un posible sospechoso” en el caso de la menor.

Sin embargo, el colegio emitió un comunicado en el que asegura que la rectora solo estaba citando una de las tantas hipótesis que hay sobre la desaparición de la menor, y no dando una versión propia ni una declaración por la que pueda ser investigada.

Comuniado del colegio de Valeria Afanador

