“Si Petro impide que alcaldes salgamos del país, se graduaría de dictador”: Federico Gutiérrez sobre viaje a EE. UU.

La salida que anunciaron los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena a Estados Unidos ha generado un rifirrafe con el presidente Gustavo Petro, a quien lo señalan de tener comportamientos de “dictador” por su postura de rechazo frente a este encuentro diplomático.

Federico Gutiérrez, Carlos Fernando Galán, Alejandro Éder, Alejandro Char y Dumek Turbay están listos para viajar el 8 y 9 de septiembre a Washington DC, para desarrollar una serie de reuniones con el Departamento de Estado y congresistas republicanos y demócratas. La intención es evitar la descertificación en la lucha contra las drogas entre ambos países, por lo que consideran necesario encontrar alternativas de respaldo para la Fuerza Pública en su labor contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente Petro no parece muy contento por la cercanía de los alcaldes con Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU., ya que ha sido fuertemente criticado por su gestión contra las estructuras criminales, siendo considerado como un líder “inmensamente impopular”, con decisiones “erráticas” y políticas que “han llevado al aumento de la violencia y la inseguridad” en Colombia.

Petro insiste en que los alcaldes deben pedirle permiso para salir del país: “Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden (sic)”, escribió en su cuenta de X.