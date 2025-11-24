x

Francia Márquez responde a chats de disidencias que la mencionan: “Un delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”

La vicepresidente Francia Márquez publicó un comunicado en el que respondió a la polémica sobre su mención en chats de disidentes de las Farc que la vinculan con la supuesta financiación irregular de la campaña Petro Presidente en 2022.

  • Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. FOTO: COLPRENSA
    Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En las últimas horas, el país conoció información que la Fiscalía ha mantenido en su poder durante un año, sin investigarla. Entre aquellos documentos y archivos, están varios chats en los que miembros de las disidencias de las Farc hablan sobre la supuesta existencia de pruebas que demostrarían la presunta financiación ilegal de la campaña Petro presidente.

La vicepresidenta Francia Márquez fue mencionada en aquellas conversaciones, siendo señalada como el supuesto puente de comunicación entre los criminales y el Gobierno Nacional.

Márquez asegura que todo es falso, y que solo están usando su nombre para causar revuelo: “actué con transparencia”, dijo.

En desarrollo...

