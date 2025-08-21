La fuerte respuesta de Olímpica al Ministerio del Trabajo tras investigación por presuntas irregularidades laborales

La reconocida cadena de almacenes Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A. se encuentra en el ojo del huracán público tras ser sometida a un total de 60 inspecciones luego de varias denuncias por parte de sus trabajadores. Le puede interesar: Frenan estafa financiera: suspenden a Academia Fox Pozo de Oportunidades, ¿de qué monto es el descalabro? Tras una exhaustiva investigación del Ministerio de Trabajo, la empresa se vio obligada a responder públicamente a las acusaciones de presuntas irregularidades en sus procesos de contratación y en las condiciones laborales de sus empleados. La polémica revivió un debate crucial sobre la tercerización laboral en el país y el respeto a los derechos de los trabajadores. Las visitas a la empresa fueron acompañadas por el ministro Antonio Sanguino, quien dio detalles de la tarea realizada. “Acompañé una de las 60 inspecciones laborales que adelantamos desde el MinTrabajo en tiendas y droguerías Olímpica. Esta actividad se realizó en todas las regiones del país, tras recibir varias denuncias por parte de los y las trabajadoras de esta misma empresa”, aseguró el jefe de la cartera.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en una de las tiendas Olímpica del país. FOTO: Redes sociales @MintrabajoCol

Una fuerte respuesta que busca disipar las dudas

En un comunicado oficial, Olímpica defendió su trayectoria de 72 años, asegurando que su “compromiso permanente es con el empleo digno, el respeto a la ley, la transparencia, el fomento de los valores y el bienestar de las familias colombianas”, detallaron este jueves. La compañía afirmó que todos sus colaboradores cuentan con contratos que cumplen la normativa vigente y que sus horas de trabajo son controladas a través de un sistema interno automatizado, garantizando un pago “oportuno y transparente”. Además, el documento destacó que la empresa ofrece “oportunidades constantes de empleo de calidad, con programas estructurados de salud y seguridad en el trabajo”, intentando así contrarrestar la imagen de precariedad que las denuncias han proyectado.

Las alarmas reportadas desde el Ministerio de Trabajo

La contundente respuesta de Olímpica surgió luego de que, a principios de agosto, el Ministerio de Trabajo identificara una serie de hallazgos preocupantes en todo el entorno laboral de la reconocida empresa de supermercados. Las inspecciones preliminares revelaron que la empresa estaría incurriendo en una tercerización laboral o intermediación ilegal para la contratación de personal, lo que a menudo se traduce en una vulneración de los derechos laborales. El informe del Ministerio detalló que cerca del 90 % del personal que trabaja en la cadena no tiene un contrato directo con Olímpica, por lo que solo el 10 % cuenta con contratos a término indefinido.