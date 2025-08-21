La fuerte respuesta de Olímpica al Ministerio del Trabajo tras investigación por presuntas irregularidades laborales

La reconocida cadena de almacenes Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A. se encuentra en el ojo del huracán público tras ser sometida a un total de 60 inspecciones luego de varias denuncias por parte de sus trabajadores.
Tras una exhaustiva investigación del Ministerio de Trabajo, la empresa se vio obligada a responder públicamente a las acusaciones de presuntas irregularidades en sus procesos de contratación y en las condiciones laborales de sus empleados.
La polémica revivió un debate crucial sobre la tercerización laboral en el país y el respeto a los derechos de los trabajadores. Las visitas a la empresa fueron acompañadas por el ministro Antonio Sanguino, quien dio detalles de la tarea realizada.
“Acompañé una de las 60 inspecciones laborales que adelantamos desde el MinTrabajo en tiendas y droguerías Olímpica. Esta actividad se realizó en todas las regiones del país, tras recibir varias denuncias por parte de los y las trabajadoras de esta misma empresa”, aseguró el jefe de la cartera.