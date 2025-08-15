Duro rechazo de la UdeA a la vigilancia especial ordenada por Mineducación; docentes apoyan la medida

En la Universidad de Antioquia los ánimos siguen caldeados, esta vez luego de la decisión del Ministerio de Educación de ordenar medidas preventivas y de vigilancia especial ante la crisis financiera que atraviesa la universidad.
Según el Ministerio, la decisión la tomó tras el análisis técnico realizado en el que, según sostuvo la Cartera, se evidenciaron graves riesgos asociados a la liquidez, limitaciones en el control del gasto, disminución en la capacidad operativa y deficiencias en la gestión, “situaciones que representan una amenaza para la garantía del derecho a la educación superior y la continuidad de las actividades académicas”.
Entre las medidas que tomaron se encuentran la exigencia de un plan de mejoramiento obligatorio que deberá ser elaborado, implementado y ejecutado por la Universidad ante el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio aclaró que este plan deberá estar encaminado a superar en el menor tiempo posible las situaciones de irregularidad y anormalidad que afectan la prestación del servicio educativo.
El Ministerio también designará un inspector in situ que ejercerá vigilancia permanente mientras subsista la situación que originó la medida. Este inspector monitoreará la gestión administrativa y financiera de la entidad; los aspectos que estén afectando las condiciones de continuidad y calidad; y el cumplimiento de las medidas adoptadas. Además, habrá una intervención en el manejo de recursos “cuando se evidencie que afecta gravemente la viabilidad financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad, ordenando que los recursos y rentas sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados exclusivamente en el cumplimiento de la misión institucional”.