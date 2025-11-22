Restringen en Bogotá un anestésico traído de la India por “eventos adversos graves”, ¿y el Invima?

Las autoridades sanitarias en Bogotá están en alerta por un lote del anestésico Bupivacaína importado desde la India. Este viernes 21 de noviembre la Secretaría de Salud envió una comunicación a prestadores de servicios de salud para restringir el suministro de ese producto. El uso de un lote generó efectos secundarios que afectaron a mujeres en estado de embarazo.
La comunicación de la entidad advierte que hay “necesidad urgente de restringir el uso” del mencionado fármaco, que fue importado bajo la modalidad de “vital no disponible”.
Según la secretaria, se documentaron “eventos adversos graves” entre los que se identificaron casos de mortalidad materna y neurotoxicidad atípica, que presuntamente están asociados al uso de un lote específico.