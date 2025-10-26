x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Influencers debutantes y congresistas desinflados: las sorpresas de la consulta a Senado y Cámara del Pacto Histórico

Con novedades en Colombia y Antioquia, la lista de figuras que liderarán las elecciones legislativas de la izquierda sufrió múltiples cambios.

  De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Hernán Muriel, Walter Rodríguez, Alejandro Toro, Patricia Caicedo y Álex Flórez. FOTOS: Archivo y Cortesía
    De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Hernán Muriel, Walter Rodríguez, Alejandro Toro, Patricia Caicedo y Álex Flórez. FOTOS: Archivo y Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

En un ejercicio inédito en años recientes, este domingo los integrantes del Pacto Histórico que se inscribirán en las próximas elecciones legislativas también midieron sus fuerzas en una consulta interna.

La primera en arrojar sorpresas fue la lista al Senado, en la que el senador Wilson Arias, el influencer Walter Rodríguez y el senador Pedro Flórez Porras ocuparon los primeros lugares, con 149.510, 129.530 y 124.793 votos respectivamente, de acuerdo con los resultados del avance 26 de la Registraduría con 18.899 mesas procesadas.

En ese grupo, la principal novedad fue la de Walter Rodríguez, quien es más conocido en internet como Wally y quien se impuso sobre otros influenciadores y figuras públicas que también se midieron en la consulta, como el caricaturista Julio César González, la comunicadora y actriz Alejandra Omaña, entre otros.

Entre los votantes del Pacto Histórico, habría tenido poco efecto el escándalo en el que se vio implicado Rodríguez, quien es señalado de participar en ataques digitales contra críticos del gobierno al tiempo que presuntamente se beneficiaba de contratos públicos.

Otro de los nombres bien posicionados fue el de la hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, quien ocupó la quinta posición en el avance 26, con 61.181 votos.

A varias caras conocidas en Antioquia, entre ellos varios alfiles del exalcalde Daniel Quintero, tampoco les fue bien.

El que logró obtener mayor votación fue Álex Flórez, con 50.964 votos, equivalentes a 2,63%.

En la Cámara por Antioquia otro amigo de Quintero que se desinfló fue el actual representante Alejandro Toro Ramírez, quien quedó en segundo lugar y fue duplicado por el influenciador local Hernán Muriel Pérez.

Muriel Pérez, quien lidera un medio digital conocido como Cofradía para el Cambio, obtuvo más de 41.551 votos, mientras Toro Ramírez 21.724.

Otra cara conocida en la política local que tampoco logró levantar cabeza fue la exconcejala de Medellín Dora Cecilia Saldarriaga, que apenas logró sumar 3.345 votos en la consulta para Cámara con el 99.95% de las mesas informadas.

De regreso al Senado, otra de las integrantes de la lista que no salió bien librada fue la actual senadora Isabel Cristina Zuleta, quien pese a ser una de las parlamentarias más influyentes en el Palacio de Nariño ahora tiene las matemáticas cuesta arriba para repetir periodo, tras obtener 25.011 votos.

