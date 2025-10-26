Influencers debutantes y congresistas desinflados: las sorpresas de la consulta a Senado y Cámara del Pacto Histórico

En un ejercicio inédito en años recientes, este domingo los integrantes del Pacto Histórico que se inscribirán en las próximas elecciones legislativas también midieron sus fuerzas en una consulta interna. Le puede interesar: Así terminó la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda 64,7%; Carolina Corcho 29,19% y Daniel Quintero 6,05% La primera en arrojar sorpresas fue la lista al Senado, en la que el senador Wilson Arias, el influencer Walter Rodríguez y el senador Pedro Flórez Porras ocuparon los primeros lugares, con 149.510, 129.530 y 124.793 votos respectivamente, de acuerdo con los resultados del avance 26 de la Registraduría con 18.899 mesas procesadas.

En ese grupo, la principal novedad fue la de Walter Rodríguez, quien es más conocido en internet como Wally y quien se impuso sobre otros influenciadores y figuras públicas que también se midieron en la consulta, como el caricaturista Julio César González, la comunicadora y actriz Alejandra Omaña, entre otros. Entre los votantes del Pacto Histórico, habría tenido poco efecto el escándalo en el que se vio implicado Rodríguez, quien es señalado de participar en ataques digitales contra críticos del gobierno al tiempo que presuntamente se beneficiaba de contratos públicos. Siga leyendo: Daniel Quintero no podrá ser candidato presidencial para 2026 Otro de los nombres bien posicionados fue el de la hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, quien ocupó la quinta posición en el avance 26, con 61.181 votos. A varias caras conocidas en Antioquia, entre ellos varios alfiles del exalcalde Daniel Quintero, tampoco les fue bien.