Cementos Argos cerró 2025 con ingresos por $5,2 billones

Cementos Argos terminó el año pasado con resultados financieros sólidos, un fortalecimiento de su política de retorno al accionista y una nueva hoja de ruta estratégica enfocada en rentabilidad, liquidez bursátil y expansión internacional. En 2025, la compañía contabilizó ingresos consolidados por $5,2 billones. En términos operativos, Cementos Argos despachó 9,3 millones de toneladas de cemento en el año, nivel similar al de 2024, y 2,3 millones de metros cúbicos de concreto, con una variación anual de -12 %, afectada principalmente por la desaceleración del segmento de vivienda en Colombia y la transformación del negocio en Panamá hacia un modelo operado por aliados.

No obstante, el cuarto trimestre de 2025 mostró señales de recuperación: los volúmenes crecieron 3% en cemento y 2% en concreto frente al mismo periodo de 2024, anticipando una mejora progresiva en el entorno de demanda. El año pasado la compañía retornó más de $3,5 billones a sus accionistas mediante dividendos, recompras y la escisión de acciones de Grupo Sura. En un comunicado, se destacó que desde el lanzamiento del programa Sprint en febrero de 2023 y hasta enero de 2026, la rentabilidad total para el accionista asciende a 764% en dólares. La nueva fase estratégica, denominada Sprint 4.0, amplía su horizonte a dos años y se estructura en cuatro pilares. El primero está referido a los resultados financieros, la meta es mantener márgenes entre 24% y 26% durante los próximos dos años y alcanzar un ebitda superior a $1,3 billones o US$350 millones hacia 2027. Un segundo pilar está atado a las distribuciones al accionista, para lo que la junta directiva propondrá a la asamblea un dividendo ordinario de $430 por acción, 12% superior al de 2025, pagadero en cuatro cuotas trimestrales de $107,5. Además, se propondrá un dividendo extraordinario de $150 por acción, pagadero en abril. Otra proposición será la de lanzar un programa adicional de recompra por cerca de US$100 millones (aproximadamente $360.000 millones), que elevaría el total del programa a $450.000 millones. Estas propuestas estarán sujetas a consideración y aprobación de la asamblea general de accionistas y podrían modificarse.

Un tercer pilar tiene que ver con la liquidez y visibilidad bursátil, para lo que la compañía implementará un modelo dual de creadores de mercado y espera su inclusión en el índice MSCI Emerging Markets Standard. El volumen promedio diario negociado aumentó 13% frente a 2025 y el precio de cierre en enero fue de $13.820, máximo histórico nominal. Por último se avanzará en la expansión estratégica en Estados Unidos, pues Cementos Argos busca consolidar su plataforma de agregados Argos Materials LLC, con la meta de generar entre 200 y 300 millones de dólares de ebitda en cinco años, combinando crecimiento orgánico e inorgánico.

Desempeño del negocio de Cementos Argos por regiones

La empresa mencionó que el mercado colombiano de cemento alcanzó 12,7 millones de toneladas en 2025, con un crecimiento anual de 5%, impulsado por el segmento masivo y la autoconstrucción. Cementos Argos despachó 3,9 millones de toneladas en el mercado local y 1,2 millones de toneladas en exportaciones. En concreto, los volúmenes llegaron a 2,1 millones de metros cúbicos. Los ingresos en Colombia sumaron $2,8 billones, mientras que el ebitda ajustado fue de $812.000 millones, 3,6% superior a 2024, con un margen de 28,4%, 182 puntos básicos por encima del año anterior. En el cuarto trimestre, el ebitda fue de $226.000 millones, con un margen de 30,7%, alcanzando el mejor ebitda por tonelada en la historia de la operación en el país.

Como parte del programa “de la Mina al Mercado”, la compañía solicitó evaluar la fusión abreviada entre Cementos Argos S.A. y Concretos Argos S.A.S., siendo la primera la sociedad absorbente. La junta directiva de Cementos Argos y la asamblea de accionistas de Concretos Argos fueron convocadas para el 17 de marzo, con el fin de someter a aprobación el compromiso de fusión. Cementos Argos es el único accionista de Concretos Argos, lo que permite que la operación sea decidida por la junta directiva, conforme a la normativa vigente. La fusión no implica mayor responsabilidad ni desmejora en los derechos patrimoniales de los accionistas. La operación también deberá ser aprobada por la asamblea general de tenedores de bonos ordinarios de las emisiones vigentes y contará con la autorización de la Superintendencia Financiera. En Centroamérica y el Caribe la compañía despachó 4,3 millones de toneladas de cemento en 2025, un aumento de 8,6% anual, y un millón de toneladas en el cuarto trimestre, con incremento de 12,6%. Los ingresos alcanzaron US$554 millones y el ebitda fue de US$141 millones, con margen de 25,4%, 30 puntos básicos superior al de 2024.

República Dominicana y Puerto Rico observaron niveles récord de rentabilidad, mientras Honduras y Guatemala mostraron sólidos desempeños operativos. En Panamá, las eficiencias compensaron la contracción del mercado.

Reingreso a Estados Unidos con estrategia de agregados

En 2025 se materializó el reingreso estratégico de Cementos Argos al mercado estadounidense mediante el lanzamiento de Argos Materials LLC. El mercado de agregados en Estados Unidos, que representa más del 50% del valor de los minerales industriales del país, ha observado un crecimiento compuesto anual en precios de 4,9% entre 2000 y 2024. La estrategia contempla generar entre 100 y 150 millones de dólares adicionales de ebitda vía crecimiento orgánico hacia 2030, con inversiones inferiores a US$500 millones, y entre 100 y 200 millones de dólares adicionales mediante adquisiciones selectivas.