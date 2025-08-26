¿Quién gana más plata por mover aviones y pasajeros? Estos son los resultados de Avianca, Latam y Copa

Ya se empezaron a conocer los resultados financieros del segundo trimestre y del primer semestre del 2025 en el sector de la aviación en Colombia, y surge la pregunta: ¿quién vuela más alto en rentabilidad? ¿Cómo les fue a las aerolíneas?
Para eso, se analizaron los reportes de las tres principales aerolíneas que operan en el país. Por ejemplo, Avianca presentó un récord en su Ebitda (US$355 millones), pero con debilidades estructurales en costos y alta carga financiera.
Mientras que Latam Airlines obtuvo utilidades netas sólidas (US$242 millones en el trimestre, US$597 millones en el semestre), con bajo apalancamiento y expansión internacional. Y Copa alcanzó márgenes de eficiencia sobresalientes (21% operativo, 17,7% neto), puntualidad récord y deuda controlada.
Entérese: El problema del combustible de avión es más grave de lo que se piensa y requiere una solución de fondo