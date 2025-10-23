x

Asobancaria advirtió que propuesta del Gobierno sobre retención a pagos digitales afectaría principalmente a Bre-B

La Asociación Bancaria advierte que la propuesta del gobierno de retener 1,5 % en todos los pagos digitales -incluyendo BRE‑B- puede frenar la inclusión financiera y empujar a los usuarios hacia el efectivo. Conozca cómo afectaría el bolsillo de los colombianos y el crecimiento del sistema de pagos

  Asobancaria advirtió que la retención del 1,5% sobre pagos digitales afectaría el sistema Bre-B y el avance de la digitalización financiera en Colombia. FOTO: Camilo Súarez
    Asobancaria advirtió que la retención del 1,5% sobre pagos digitales afectaría el sistema Bre-B y el avance de la digitalización financiera en Colombia. FOTO: Camilo Súarez
  El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República, busca reducir el uso del efectivo mediante transacciones electrónicas inmediatas. FOTO: GETTY
    El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República, busca reducir el uso del efectivo mediante transacciones electrónicas inmediatas. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 47 minutos
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) expresó su preocupación frente al proyecto de decreto del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Hacienda, que busca ampliar los medios de pago sujetos a retención en la fuente sobre el impuesto de renta e IVA.

En estos momentos, esta retención solo aplica para pagos con tarjetas de crédito o débito, pero la propuesta incluiría todas las transacciones electrónicas realizadas en comercios, abarcando también el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B, una plataforma impulsada por el Banco de la República y el sistema financiero para fomentar la digitalización y reducir el uso del efectivo.

Le puede interesar: Retención del 1,5% en Nequi, DaviPlata, PSE y Bre-B encarecerá las compras en internet: Cámara de Comercio Electrónico

“El efectivo seguiría siendo el gran beneficiado”

El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República, busca reducir el uso del efectivo mediante transacciones electrónicas inmediatas. FOTO: GETTY
El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República, busca reducir el uso del efectivo mediante transacciones electrónicas inmediatas. FOTO: GETTY

En el comunicado, Asobancaria advirtió que la medida podría tener efectos contrarios a los esperados. “Esta medida, que en principio busca nivelar la cancha de los pagos en Colombia, olvida que el efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los colombianos sigan prefiriendo este medio de transacción”, señaló la entidad.

El gremio advirtió que imponer una retención del 1,5% sobre pagos digitales podría incentivar la informalidad, ya que muchos comercios podrían preferir evadir los canales electrónicos para evitar el descuento automático en sus operaciones.

“Esto elevaría la informalidad del país y terminaría generando un efecto contrario: que el recaudo que se pretende aumentar por esta vía se pierda al hacer que los comercios eviten los pagos digitales”, enfatizó la asociación.

Lea más: Colombia Fintech alerta que impuesto del 1,5% a pagos digitales frenará la inclusión financiera

Impacto sobre el sistema Bre-B y la digitalización financiera

Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento está relacionado con Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos desarrollado por el Banco de la República, que busca dinamizar las compras y transacciones interbancarias en tiempo real.

Asobancaria advirtió que incluir este mecanismo dentro de los pagos sujetos a retención “tendría una afectación importante sobre el nuevo sistema de pagos inmediatos”, ya que desincentivaría su uso y pondría en riesgo los avances logrados en digitalización financiera.

El gremio recordó que Bre-B representa “la gran apuesta del país para reducir el uso del efectivo”, un objetivo que podría verse truncado si los usuarios y comercios perciben desventajas tributarias frente a los pagos en efectivo.

Una medida que iría “en contravía” de la inclusión financiera

La Asociación Bancaria recalcó que el sistema financiero colombiano ha invertido durante años en promover medios de pago electrónicos, ampliar la inclusión financiera y fomentar la bancarización.

“La retención de 1,5% para pagos digitales en comercios va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo, aumentar la digitalización e incrementar la inclusión financiera y crediticia”, señala Asobancaria en su comunicado.

El gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar la propuesta y “no perder los avances logrados en la última década” en materia de adopción de pagos digitales, los cuales han permitido que millones de colombianos accedan por primera vez a servicios financieros formales.

Conozca también: Polémica por decreto del Gobierno Petro que propone un cobro del 1,5% a pagos en Nequi, DaviPlata, PSE y Bre-B

El contexto: digitalización vs. informalidad

Colombia ha mostrado avances significativos en la digitalización de los pagos. Según cifras del Banco de la República, más del 60% de los adultos tienen acceso a algún producto financiero formal, y los pagos digitales han crecido de forma acelerada en los últimos años.

Sin embargo, el país mantiene una alta dependencia del efectivo, especialmente en comercios pequeños y zonas rurales.

Expertos del sector financiero han advertido que penalizar las transacciones electrónicas con retenciones adicionales podría frenar el avance de la digitalización y aumentar la brecha entre la economía formal e informal.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es BRE-B y por qué importa en Colombia?
Es el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República que permite transacciones electrónicas en tiempo real para reducir el uso del efectivo en Colombia.
¿Qué significa la retención del 1,5 % para pagos digitales?
Que cada compra vía plataforma digital pueda tener un descuento de ese porcentaje por impuesto, lo que puede encarecer digitalmente frente al efectivo.
¿Por qué podría aumentar la informalidad con esta medida?
Si los comercios prefieren pagos en efectivo para evitar la retención digital, se podría revertir el avance hacia formalización y bancarización.
