Retenes ilegales del ELN mantienen bajo presión a Arauca pese a más de cien atentados frustrados

El atentado del que salió con vida el gobernador de Arauca, Renson Martínez, volvió a dejar al descubierto una verdad que el país parece haber normalizado. El ELN sigue ejerciendo control armado sobre amplias zonas del departamento, donde impone retenes ilegales, secuestra funcionarios y desafía abiertamente al Estado.
El gobernador relató los minutos de terror que vivió cuando fue emboscado mientras se desplazaba por carretera hacia Tame. “A la salida del puente se encontraban alrededor de ocho hombres fuertemente armados, con arma larga, con fusil, y de manera inmediata dispararon indiscriminadamente contra el vehículo principal en el cual me desplazaba con mi jefe de seguridad”, contó a Caracol Radio.