Se destrabó el bloqueo en la nueva vía 4G que va de Medellín a Caucasia

En menos de 24, por fortuna, se pudo resolver el bloqueo vial que los habitantes de un municipio del Nordeste tenían sobre una de las vías que conecta la subregión con el Bajo Cauca y a Medellín. Según informaron los medios locales, desde la noche de este miércoles 27 de agosto en varios puntos estratégicos de la vía Maceo–Vegachí–Remedios–Caucasia se venían dando bloqueos a raíz de las exigencias de la comunidad, la cual manifestó estar cansada de los constantes trancones que allí se dan ante la falta de apertura del nuevo eje vial que conectaría a Medellín con el Bajo Cauca por esta zona del Nordeste.

Los residentes de Remedios comentaban que es complejo el panorama toda vez de que –aparte de que un alto porcentaje del tránsito pesado que busca salir a la Costa, pasa por la zona– deben soportar trancones de hasta cinco horas toda vez que el flujo vial actualmente debe pasar por las estrechas vías de la centralidad de Remedios.

Ante esta insostenible situación decidieron bloquear las vías para lograr soluciones y que se aceptara su petición: que se reabra pronto el nuevo eje vial que conecta a Vegachí con Remedios sin pasar por el centro del municipio. La cuestión es que dicho eje vial se espera sea culminado en octubre de este año. Lea también: Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo vinculado en atentados contra la Policía en Antioquia

Durante este jueves se realizaron negociaciones entre los líderes de los manifestantes y los delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Alcaldía de Remedios, entre otras autoridades. Por fortuna, del diálogo salió una solución que ha permitido retirar los bloqueos. Dicha solución consiste que, vía decreto municipal y departamental, se restringirá el tránsito de vehículos de más de 20 toneladas por el eje Vegachí–Santa Isabel–Remedios durante las 24 horas de todos los días, incluyendo festivos.

De la medida solo estarán exentos los vehículos oficiales y de prestación de servicios públicos y/o esenciales. Es decir que por las zonas mencionadas solo podrán circular, automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses, busetas, con eje trasero y doble llanta, y camiones de dos ejes.