Alivio al 4x1000: una promesa incumplida que le cuesta hasta $800.000 anuales a cada colombiano

“El 4x1000 es como querer arrancar el carro con el freno de mano puesto”. Con esa frase, Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, describió el impacto que este impuesto todavía tiene sobre la movilidad financiera de los colombianos.
Más de 500 días después de la aprobación de la Ley 2277 de 2022, el cambio prometido aún no se materializa. La norma busca permitir que múltiples cuentas bancarias queden exentas del 4x1000 —hasta el tope legal para movimientos inferiores a $18 millones mensuales— y eliminar la obligación de marcar una sola cuenta para acceder al beneficio. Según cifras de Colombia Fintech, la medida podría favorecer al 80% de la población.
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Sin embargo, las dificultades de articulación tecnológica entre bancos, cooperativas y demás entidades financieras; las dudas jurídicas sobre quién debe consolidar y reportar la información; y la falta de lineamientos definitivos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) y el Ministerio de Hacienda, han impedido que el beneficio llegue a los usuarios.