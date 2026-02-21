¿Colombia y Venezuela retoman agenda energética? Ministro de Minas se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, sostuvo este viernes una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro que reactivó la agenda energética entre ambos países y dejó sobre la mesa proyectos de cooperación en gas, electricidad e infraestructura binacional.

La cita, considerada por ambas delegaciones como un diálogo estratégico, se centró en la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela, modernizar la infraestructura energética compartida y fortalecer las líneas de interconexión eléctrica. Según el Gobierno colombiano, estas iniciativas buscan asegurar el suministro energético y consolidar proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo productivo en la región fronteriza.

Le recomendamos: ¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal?

Tras el encuentro, Palma señaló que la cooperación técnica entre los dos países apunta a construir soluciones sostenibles y de largo plazo que permitan garantizar un abastecimiento confiable y fortalecer la integración energética regional. El Ministerio de Minas destacó además que la coordinación binacional pretende contribuir a la estabilidad económica y al desarrollo social en ambos territorios.

A la reunión asistieron también el presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; así como los embajadores Milton Rengifo, por Colombia, y Carlos Eduardo Martínez, por Venezuela. La presencia de la cúpula energética venezolana cobra relevancia en medio de conversaciones internacionales sobre una eventual flexibilización de sanciones al petróleo del país vecino, escenario que podría abrir oportunidades de cooperación empresarial, incluso entre Ecopetrol y PDVSA.