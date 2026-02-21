x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

¿Colombia y Venezuela retoman agenda energética? Ministro de Minas se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

La cita marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, en medio del cambio político en el país vecino y de la búsqueda de alternativas para garantizar el abastecimiento energético regional.

  • El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió con la líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. FOTO: MINISTERIO DE ENERGÍA
El Colombiano
hace 33 minutos
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, sostuvo este viernes una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro que reactivó la agenda energética entre ambos países y dejó sobre la mesa proyectos de cooperación en gas, electricidad e infraestructura binacional.

La cita, considerada por ambas delegaciones como un diálogo estratégico, se centró en la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela, modernizar la infraestructura energética compartida y fortalecer las líneas de interconexión eléctrica. Según el Gobierno colombiano, estas iniciativas buscan asegurar el suministro energético y consolidar proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo productivo en la región fronteriza.

Tras el encuentro, Palma señaló que la cooperación técnica entre los dos países apunta a construir soluciones sostenibles y de largo plazo que permitan garantizar un abastecimiento confiable y fortalecer la integración energética regional. El Ministerio de Minas destacó además que la coordinación binacional pretende contribuir a la estabilidad económica y al desarrollo social en ambos territorios.

A la reunión asistieron también el presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; así como los embajadores Milton Rengifo, por Colombia, y Carlos Eduardo Martínez, por Venezuela. La presencia de la cúpula energética venezolana cobra relevancia en medio de conversaciones internacionales sobre una eventual flexibilización de sanciones al petróleo del país vecino, escenario que podría abrir oportunidades de cooperación empresarial, incluso entre Ecopetrol y PDVSA.

“Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, dijo Palma.

El encuentro adquiere un significado político adicional al convertirse en la primera visita oficial de un alto funcionario del Gobierno colombiano a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses a comienzos de 2026, hecho que reconfiguró el panorama político venezolano y dejó a Rodríguez como presidenta encargada.

En ese nuevo contexto, Bogotá ha intensificado los contactos diplomáticos y comerciales con Caracas. De hecho, la reunión ministerial antecede una próxima cumbre entre Rodríguez y el presidente Gustavo Petro, confirmada por ambos gobiernos, en la que se buscará profundizar la cooperación económica, energética y de infraestructura.

La importación de gas venezolano ha sido una de las prioridades expuestas por el Gobierno colombiano. Palma ya había indicado que el país espera la entrada en vigencia de una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, requisito necesario para avanzar formalmente en negociaciones energéticas con Venezuela. El objetivo, según ha explicado, es acceder a un suministro de gas más económico y de rápida disponibilidad, sin descartar acuerdos futuros en petróleo, energías limpias y transmisión eléctrica.

Con este acercamiento, ambos gobiernos intentan consolidar una hoja de ruta que combine integración energética y cooperación económica, en un momento en que la relación bilateral vuelve a ocupar un lugar central en la política regional.

