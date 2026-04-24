Petro se reunirá con Delcy Rodríguez este viernes: las veces en que ha sido “tibio” al rechazar la dictadura chavista

El presidente Gustavo Petro será el primer mandatario extranjero en reunirse con Delcy Rodríguez, jefa interina de la dictadura venezolana. El encuentro será este 24 de marzo en Caracas, hacia el mediodía, y envía de nuevo un mensaje de tibieza por parte de Petro, quien se rasga las vestiduras al hablar de la defensa de derechos humanos, pero ha sido incapaz de ser contundente con el régimen autoritario del vecino país. Es la sexta visita de Petro a Venezuela.
Si bien el presidente suele tratar de tibios a algunos opositores, con Venezuela sí que lo ha sido. Se la pasa trinando en su cuenta de X, pero cuando Maduro se robó las elecciones, desapareció por más de dos días. Y desde el principio mandó gente de confianza a tratar esas relaciones de manera amigable (una cosa es tener relaciones diplomáticas y otra es ser amigable).
Cabe recordar que el primer cargo del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, en el gobierno Petro fue el de embajador de Colombia ante Caracas.
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