Pinzón y Peñalosa se reunieron e insisten en unión para las elecciones, ¿se cocina alianza?

En un restaurante de Bogotá se dio el encuentro entre los precandidatos Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, quienes se encontraron para discutir sobre la actual situación del país y sobre el camino a las elecciones del 2026. Pinzón aseguró que hablaron “del servicio al país y la importancia de unir todos los esfuerzos”.
Actualmente, la candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón cuenta con el aval del partido Oxígeno y de ADA, mientras que Enrique Peñalosa, también precandidato, todavía no se ha decantado con cuál aval participará para las elecciones del próximo año.
Lea también: ¿Guiño de Uribe? Respalda propuesta de Fajardo de definir candidato por encuestas; derecha evalúa viabilidad
Durante este encuentro, ambos dialogaron sobre la importancia del servicio al país y la necesidad de aunar esfuerzos para sortear los retos políticos ante un panorama electoral muy polarizado.
Pinzón dijo que para él “siempre es un placer conversar con uno de los mejores alcaldes de Bogotá y un gran patriota. Hablamos del servicio al país y la importancia de unir todos los esfuerzos”.