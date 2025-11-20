”Me reuní con ‘Papá Pitufo’ por orden de Petro”: las graves revelaciones de un exasesor de la UIAF

Un episodio desconocido hasta ahora volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Isaac Beltrán, quien hasta el 6 de noviembre se desempeñó como asesor de la entidad, reveló en dos cartas una serie de hechos que comprometen a altos niveles del Gobierno. Entre ellos, que en abril de 2024 viajó a Madrid, España por instrucción directa del presidente Gustavo Petro para contactar al señalado contrabandista Diego Marín, conocido como Papá Pitufo.

Según relató el exasesor, el viaje buscaba transmitir un mensaje oficial a Marín y obtener detalles sobre presuntos vínculos de redes de contrabando con funcionarios de la Polfa, la Dian y actores políticos. La cita se dio en Madrid, pero la iniciativa terminó sin resultados. Beltrán afirma que reportó lo ocurrido tanto al presidente como a la fiscal general.

Sobre el encuentro en Madrid, EL COLOMBIANO corroboró la versión con integrantes del equipo jurídico de Diego Marín Buitrago. Según esas fuentes, la reunión sí ocurrió y fue conocida por la defensa, que además confirmó que el enfoque del acercamiento giró en torno a eventuales beneficios a cambio de información sensible. El entorno legal de Marín señaló que el señalado contrabandista decidió no avanzar por considerar que no existían garantías suficientes para cualquier tipo de colaboración.

Meses después de esta reunión Beltrán salió de la entidad. Este hecho, sin embargo, dejó múltiples versiones en el aire. Mientras en su momento Blu Radio aseguró que su renuncia obedecía a descontentos dentro del Gobierno, W Radio señaló que la presión para apartarlo vino de Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia Nacional, hoy prófugo y salpicado por el escándalo de corrupción en la UNGRD.