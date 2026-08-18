“Manel Grau me amenazó, por eso digo que es una banda criminal”: Eva Ferrer sobre amigo de Alcocer

La catalana Eva Ferrer vuelve a prender el ventilador. Tras la revelación de una serie de audios por parte de la revista Semana sobre presuntas irregularidades financieras, influencias indebidas y contrataciones en el entorno cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, la exconsejera presidencial aceptó una entrevista en el podcast A Fondo, de la periodista María Jimena Duzán. La divulgación de estas grabaciones filtradas y la posterior publicación de la conversación han reavivado las dudas sobre las dinámicas internas de poder, la presencia de personas sin cargo oficial y las tensiones en la Casa de Nariño. La entrevista, expone detalles inéditos sobre la creación y gestión de la Consejería Presidencial para la Infancia y la Adolescencia, así como las presuntas presiones que motivaron la salida definitiva de la exfuncionaria hispanocolombiana del gobierno Petro.

La vinculación de Eva Ferrer con el proyecto político del presidente Gustavo Petro no comenzó en la Casa de Nariño. De acuerdo con las declaraciones de Ferrer, su acercamiento a la entonces primera dama se produjo a través del empresario español Manuel Grau durante las visitas que el entonces alcalde de Bogotá realizaba a Barcelona. Lea más: ¿Quién es Eva Ferrer, la mujer que regresa a la Casa de Nariño como alta asesora? Tras colaborar estrechamente en la campaña presidencial de 2022 —periodo en el que Ferrer afirma que quedaron adeudándole cuatro meses de honorarios—, la exasesora asumió en septiembre de ese mismo año la dirección de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Desde un inicio, la naturaleza de dicho despacho generó cuestionamientos. Ferrer señala que advirtió formalmente a la alta dirección del Ejecutivo, en particular a la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, sobre la ambigüedad y el riesgo institucional que implicaba articular una consejería bajo la tutela funcional de la figura de la primera dama, al considerarla una fórmula “tramposa” que no encajaba con la estructura del Estado ni con la línea republicana que el Gobierno pretendía promover. “A todo esto yo aviso a Laura Sarabia y le digo: ‘Laura, esto de la primera dama es muy tramposo. El despacho a través de una consejería es tramposo, y lo que se ve, aunque siempre haya sido así, lo que se le permite a unas no se le permite a las señoras de izquierdas’”, afirmó Ferrer. La incoherencia entre el perfil institucional que se buscaba dar a la dependencia y la falta de transparencia del entorno de Alcocer se convirtió en el primer punto de quiebre de la gestión.

Eva Ferrer llegó al Gobierno Petro impulsada por su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, pero la irrupción de asesores informales y las tensiones en la Casa de Nariño fracturaron la relación. FOTO: Colprensa.

Politiquería y denuncias de amenaza

El núcleo central del testimonio de Ferrer gira en torno a lo que califica como un esquema de “politiquería” y desatención a las funciones públicas por parte de un grupo de personas de extrema confianza de Verónica Alcocer. “Cuando ella me viene a buscar, me dice: ‘yo no quiero politiquería’, y me sienta, una vez entramos al Gobierno, era pura politiquería”, expresó. En la entrevista, la exconsejera identifica a tres figuras masculinas a quienes atribuye una influencia determinante en la toma de decisiones y en la articulación de una presunta campaña de acoso laboral orientada a forzar su renuncia. Conozca: Primera dama: puestos, poder y gastos en la Casa de Nariño En primer lugar, ubica al empresario Manuel Grau, a quien se refiere como “el sapo catalán”, un actor sin nombramiento oficial que, según el relato de Ferrer, pretendía incidir en la contratación gubernamental y el direccionamiento de recursos. En segundo lugar, señala al congresista Agmeth Scaf (“el sapo senador”), vinculándolo a presiones para la ubicación de puestos y asignación de salarios dentro de la estructura estatal. Finalmente, menciona a Mario Fernández Alcocer (“el sapo primo”), exaspirante a la Gobernación de Sucre y familiar de la primera dama, como parte del círculo de poder que buscaba financiación o respaldos políticos a través de la gestión pública.

Grau ha sido señalado por la exconsejera Eva Ferrer como una de las figuras clave del círculo íntimo de la primera dama con alta influencia en la Casa de Nariño. FOTO: Captura de video.

Según la exfuncionaria, la negativa a ceder ante la asignación de sueldos desproporcionados para asesores externos o la interferencia en la contratación de la consejería desencadenó un proceso de aislamiento administrativo. “Quisieron que yo contratara gente [...]. Se creían que iban a ganar 40 millones de pesos los desgraciados de esos asesores. 40 millones de pesos no los gana nadie”, dijo. Ferrer denuncia que fue víctima de hostigamiento en su entorno de trabajo, bloqueos operativos e incluso señalamientos directos en su domicilio por parte de Grau, quien presuntamente la habría advertido sobre el deterioro de su reputación personal y profesional si no presentaba la renuncia al cargo. “Viene Manuel un momento a mi casa y me amenaza [...], me dice que o dimito o van a por mi reputación, por mis proyectos, y luego llegará la carta de renuncia porque ella siempre gana”, afirmó Eva Ferrer durante la entrevista con Duzán.

Un aspecto de particular gravedad en las declaraciones de Ferrer se relaciona con la presunta proposición de acuerdos o comisiones en el marco de contrataciones del Estado. La exconsejera aseveró ante Duzán que se negó a participar en esquemas donde se le ofrecían porcentajes o participación en negociaciones promovidas por terceros, reiterando que su vinculación al sector público en Colombia respondía exclusivamente a la implementación de políticas públicas en favor de la infancia y al cobro de la remuneración legalmente establecida para su perfil. “En un momento dado, Manuel me dijo ‘tú vas en parte conmigo’, y yo le dije: ‘no, no, yo no quiero nada... yo no quiero dinero, yo venía a hacer política, y a transformar, y a ayudar; o sea, yo cobro mis honorarios y yo no necesito más de lo que eso”. El deterioro de la relación alcanzó su punto de no retorno tras diferencias de criterio mediáticas e institucionales, tales como la sugerencia de Ferrer para que la primera dama no asistiera como delegada oficial al funeral de la reina Isabel II en Londres, por considerar que dicho desplazamiento no guardaba coherencia con la visión ideológica del Gobierno.

Verónica Alcocer, ex primera dama de la Nación. El testimonio y los audios de Eva Ferrer señalan al círculo más íntimo de Alcocer por presuntamente direccionar contrataciones y ejercer influencias informales en el Ejecutivo. FOTO: Colprensa.

En noviembre de 2023, Ferrer presentó su dimisión irrevocable argumentando la imposibilidad de ejercer sus funciones en un entorno hostil y de vejaciones profesionales. Entérese: Abogada de Eva Ferrer confirma la voz de los audios y anuncia demandas contra Verónica Alcocer Aunque posteriormente se le ofreció ocupar la representación diplomática de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la exfuncionaria rechazó el nombramiento y asumió de manera temporal un rol de asesoría en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) bajo la dirección de Angie Rodríguez, —quien recientemente también protagonizó un álgido choque con el Ejecutivo tras su salida del Fondo Adaptación—, antes de apartarse por completo de la administración central. “Duras un año y algo... ¿y por qué sales? Porque se ha creado una red de rencillas con ella que, yo dimito diciéndole: yo no he nacido para ser vejada y maltratada””.

Bloque de preguntas y respuestas