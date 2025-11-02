Revelan video del conductor que causó el mortal accidente en la avenida Mutis en Bogotá

Un nuevo video de cámaras de seguridad reveló los segundos previos al trágico accidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá. En las imágenes se observa al conductor del vehículo y a su acompañante antes del choque que dejó dos personas muertas y tres heridas. El siniestro se registró hacia las 5:50 de la mañana, a la altura de la calle 63 con carrera 114, frente a una estación de gasolina Terpel. Lea también: Alerta en EE. UU. | Buscan a monos presuntamente infectados de covid, herpes y hepatitis que escaparon tras accidente de tránsito Según los reportes preliminares, un automóvil blanco que se desplazaba a alta velocidad en sentido occidente–oriente perdió el control, invadió el carril contrario y chocó de frente contra varios vehículos. El impacto fue tan fuerte que el carro terminó vlcado sobre el asfalto.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Viviana Suárez y Carlos Cavadía, una pareja de motociclistas que se dirigía a sus lugares de trabajo cuando fueron embestidos. Su muerte fue instantánea. Otras tres personas resultaron heridas y recibieron atención en el sitio por parte de los organismos de emergencia.

Así quedó el automóvil tras el accidente. FOTO: redes sociales.

El teniente coronel John Silva, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, informó que el caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer las causas y responsabilidades del hecho. “Se realizó el procesamiento del lugar de los hechos y el material probatorio será entregado a la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido”, explicó el oficial. Conozca: Aparatoso accidente en Urabá: un bus colisionó y dejó dos búfalos muertos El video, difundido en redes sociales, coincide con testimonios que señalan que el conductor se movilizaba a gran velocidad y habría participado en piques ilegales momentos antes del accidente.

Tras el choque, el conductor huyó junto a su acompañante, pese a que varios ciudadanos intentaron detenerlos. “Estamos recolectando todas las evidencias, incluidos videos de cámaras de seguridad, para ubicar y capturar al responsable”, agregó el teniente coronel Silva.