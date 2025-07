Lea también: Pueblito Paisa será administrado por Parque Arví, ¿se viene nueva cara para el icónico espacio? El beneficio se otorgó en las convocatorias 2023-2 y 2024-1 (este último asignado en diciembre de 2023) y consistió en un crédito condonable hasta por 5.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para matrícula y/o sostenimiento, según el número de semestres aprobados. Así las cosas, tras cumplir con la revisión e identificar a estos beneficiarios, Sapiencia procedió con un proceso de revocatoria parcial del beneficio. “Esta medida solo afecta a quienes, según la normativa, presuntamente no cumplían con los requisitos exigidos para la convocatoria ”, señalaron desde la agencia, y agregaron que la situación no compromete a los demás beneficiarios de otras convocatorias ni a la continuidad general del programa Fondos. Tras ser notificadas, solo una persona aceptó de forma voluntaria la revocatoria del beneficio, pues ya había solicitado su suspensión desde antes. Por su lado, ante la negativa de los demás, Sapiencia trasladó a la Procuraduría el caso y esta citó a los demás jóvenes a audiencias de conciliación.





Si bien ellos no están obligados a renunciar al beneficio, si deciden seguir con este, el proceso sigue su curso legal y un Tribunal Administrativo determinará si procede o no la revocatoria.



Hasta que se sepa de una decisión oficial, ya sea mediante conciliación o por tribunal, los jóvenes tendrán el beneficio vigente, indicaron desde el Distrito, lo que implica que pueden continuar sus estudios de educación superior. Sin embargo, para la renovación, deben cumplir con los requisitos estipulados desde que les otorgaron el crédito condonable.

“En total, se han desembolsado cerca de $5.000 millones y hay recursos pendientes por giro cercanos a los $10.000 millones los cuales se mantendrán hasta tanto no haya una decisión contraria de la autoridad competente. Cada beneficiario fue notificado de forma individual mediante oficio, donde se explicó el alcance de la situación. La respuesta no era obligatoria y la falta de esta no implicaba la pérdida automática del beneficio. No obstante, la Administración Distrital debe cumplir con su deber de verificación y control, conforme a lo que establece la ley”, comunicó la Alcaldía de Medellín.