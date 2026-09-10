De la furia a fiesta sinfónica, Filarmed estrena Revolución Diamantina en un concierto en honor a México

Medellín y México se encuentran este sábado 12 de septiembre en el noveno concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica de Medellín–Filarmed, en el Teatro Metropolitano.

Un encuentro lleno de novedades. Por primera vez, la orquesta estará bajo la batuta del director mexicano Carlos Miguel Prieto –una de las figuras musicales más influyentes de su generación a nivel internacional– que viene por segunda vez a Medellín, para presentar un concierto profundamente mexicano que incluye Huapango de José Pablo Moncayo, considerada el segundo himno de México, La noche de los mayas de Silvestre Revueltas, escrita para una película homónima de 1939 y finalmente consagrada como obra maestra de la música sinfónica del siglo XX, y el estreno en la ciudad de Revolución Diamantina de Gabriela Ortiz, inspirada en las protestas feministas de México en 2019, específicamente en la llamada “Marcha de la brillantina”.

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–Revolución Diamantina es una pieza llena de ritmo, de fuerza, que va a entender diferente en Latinoamérica porque una realidad que vivimos todos aunque no nos damos cuenta. Podría parecer pesimista, pero es optimista. Es como diciendo: date cuenta porque tú eres parte de la solución –dice Carlos Miguel Prieto, en medio de un descaso del ensayo con la orquesta.

Es una obra sobrecogedora, potente, que va del brillo y el rosa a la oscuridad y el terror. Se construye combinando elementos de la orquesta sinfónica tradicional con un extenso inventario de percusión multicultural y algunas consignas del levantamiento feminista mexicano de 2019 contra la violencia hacia las mujeres.

Revolución Dimantina fue concebida como un ballet cuya dramaturgia festivo a cargo de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del premio Pulitzer en la categoría de Memoria o Autobiografía, en 2024 por el libro El invencible verano de Liliana, en el que relata la vida y el feminicidio de su hermana.

–Es una pieza que habla de cosas difíciles, cosas que las mujeres entienden mejor que nosotros: ese mundo inicialmente soñador, donde una niña descubre la belleza, la diamantina, el brillo que ustedes llaman mirella. Es una alegoría a como ese se va volviendo cada vez más amenazante, no por la pérdida natural de inocencia que tiene una niña, sino por el mundo exterior– dice Prieto.

El álbum Revolución Diamantina, grabado por la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel ganó tres premios Grammy en 2025: “Mejor composición clásica contemporánea” (por la obra homónima), “Mejor compendio clásico” y “Mejor interpretación Orquestal”.

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“Me sumergí en la tarea de explorar conexiones temáticas relacionadas con asuntos terrenales —con la humanidad en toda su complejidad, pero desde un punto de vista subversivo y femenino”, dijo Ortíz sobre la obra.

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