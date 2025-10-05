x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ya hay nuevo superintendente de notariado: así se dieron los cambios tras escándalo en concurso de notarios

Gustavo Petro aceptó la renuncia de Roosvelt Rodríguez y designó a Ricardo Agudelo Sedano como nuevo superintendente, tras denuncias de corrupción en el concurso notarial.

  • Ricardo Agudelo Sedano, el nuevo superintendente de Notariado y Registro. FOTO: Tomada de @LaRegionCentral
    Ricardo Agudelo Sedano, el nuevo superintendente de Notariado y Registro. FOTO: Tomada de @LaRegionCentral
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 21 minutos
bookmark

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Roosvelt Rodríguez Rengifo como superintendente de Notariado y Registro, luego de que la Procuraduría y otros entes de control advirtieran sobre presuntas irregularidades en el concurso nacional de notarios.

Este era un proceso que debía garantizar transparencia y mérito, pero que terminó salpicado por denuncias de corrupción y supuestos cobros ilegales por los cupos.

Lea más: Los chats que enredan a Martha Peralta con Olmedo López y otros secretos en De Buena Fuente

El Decreto 1039, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, oficializó la salida de Rodríguez, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2022.

Su renuncia se dio luego de que el propio presidente denunciara públicamente que, según información que llegó a la Casa de Nariño, “están cobrando mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos”, insinuando la existencia de un entramado de sobornos alrededor del proceso.

Ricardo Agudelo Sedano.
Ricardo Agudelo Sedano.

Ricardo Agudelo Sedano, el nuevo superintendente de Notariado y Registro

En reemplazo de Rodríguez, el Gobierno designó a Ricardo Agudelo Sedano, abogado de la Universidad Externado, especialista en Instituciones Jurídico-Políticas de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de los Andes.

Su nombre ya aparece en la página de aspirantes de la Presidencia de la República.

Entérese: Petro aceptó renuncia del superintendente de Notariado en medio del escándalo por el concurso de notarios

Agudelo Sedano venía de ejercer como gerente de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, una entidad pública que articula estrategias de desarrollo entre los departamentos del centro del país.

Además, ha trabajado como subsecretario de Gobierno y en la Agencia de Renovación del Territorio, entre otras entidades públicas.

El funcionario asume el cargo en medio de una tormenta institucional que afecta la legitimidad de los procesos notariales y pone en entredicho la independencia del sistema de registro del país.

Concurso notarial suspendido por presuntas irregularidades

El Consejo Superior de la Carrera Notarial y el Ministerio de Hacienda decidieron suspender el cronograma del concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026, tras conocer múltiples quejas de aspirantes y denuncias sobre manipulación en los resultados.

La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, solicitó evaluar la suspensión ante las señales de falta de transparencia en el proceso.

Petro, por su parte, fue más directo y calificó el concurso como un “concurso mentiroso”, asegurando que detrás de él podría existir un mecanismo de extorsión a abogados interesados en los cargos notariales.

Puede conocer: Procuraduría le pondrá lupa a proceso de elección del próximo contralor de Antioquia

Las notarías no son para la politiquería. No hagan trampas con las elecciones ni usen la justicia y la buena fe para eso”, advirtió el mandatario el pasado 9 de septiembre.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida