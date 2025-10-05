Ya hay nuevo superintendente de notariado: así se dieron los cambios tras escándalo en concurso de notarios

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Roosvelt Rodríguez Rengifo como superintendente de Notariado y Registro, luego de que la Procuraduría y otros entes de control advirtieran sobre presuntas irregularidades en el concurso nacional de notarios.
Este era un proceso que debía garantizar transparencia y mérito, pero que terminó salpicado por denuncias de corrupción y supuestos cobros ilegales por los cupos.
El Decreto 1039, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, oficializó la salida de Rodríguez, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2022.
Su renuncia se dio luego de que el propio presidente denunciara públicamente que, según información que llegó a la Casa de Nariño, “están cobrando mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos”, insinuando la existencia de un entramado de sobornos alrededor del proceso.