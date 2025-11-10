Atención: Se entregó en Cartagena Ricardo González, segundo agresor del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno

EL COLOMBIANO confirmó con fuentes de la Fiscalía que Ricardo González se presentó en las instalaciones de la URI Canapotea en Cartagena en compañía de su abogada y se puso a disposición de las autoridades judiciales.
“El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote para atender el requerimiento judicial en su contra. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias”, confirmó el CTI a este medio.
La defensa del joven, quien es oriundo de Cartagena, manifestó que nunca salió del país ni tenía intención de viajar a Venezuela, como se había especulado durante los últimos días.