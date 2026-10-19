Ricardo Orrego se declaró inocente de presuntos delitos sexuales contra 5 colegas periodistas

La Fiscalía le imputó oficialmente cargos al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, por la presunta comisión de delitos sexuales contra cinco colegas suyas de Noticias Caracol.

El ente acusador reportó este lunes que el comunicador se declaró inocente ante el juzgado de control de garantías, tras notificarle la imputación por acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo.

“Cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con Ricardo Orrego Arboleda fueron identificadas como presuntas víctimas de conductas de violencia basada en género en el ámbito de los medios de comunicación. Los hechos, que son materia de investigación, habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024”, detalló la entidad en un comunicado.

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