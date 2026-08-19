Richard Alexander Caicedo asume la presidencia del Icetex durante el gobierno de De la Espriella

Richard Alexander Caicedo Rico fue designado como presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, mediante el Decreto 1227 de 2026.
La designación se produjo luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Álvaro Hernán Urquijo Gómez, quien dejó el cargo el 11 de agosto, y busca dar continuidad a la administración de la entidad encargada de programas de financiación y apoyo para el acceso a la educación superior en Colombia.