Richard Ríos en el once ideal de la Champions League tras su gol y asistencia frente al Napoli

El Estádio da Luz vivió una jornada de tensión y esperanza con el Benfica, obligado a ganar para sobrevivir en la Champions después de un inicio adverso. El club portugués llegaba golpeado por las críticas y con la presión de un ambiente que exigía respuestas inmediatas. Allí, en medio de la urgencia, apareció Richard Ríos, el mediocampista colombiano fue determinante en el triunfo 2-0 ante Napoli, una victoria que cambió por completo el ánimo del club y lo mantuvo con vida en la tabla europea. La noche fue tan contundente para Ríos con un gol y una asistencia que, apenas al cierre de la jornada, su nombre ya estaba entre los más destacados del continente. Le contamos cómo quedó el once ideal de la Champions League.

La UEFA reconoció el rendimiento del colombiano ubicándolo en el XI ideal de la semana, junto a figuras de Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern, Manchester City, Arsenal, Mónaco, Newcastle y Marsella. Ríos integró el mediocampo del equipo ideal junto a Charles De Ketelaere y Lennart Karl, en una alineación que también destacaba a Jules Koundé, Dávid Hancko, Mohammed Salisu y Nico O’Reilly en defensa, además de Unai Simón como guardameta. En ataque, Anthony Gordon, Mason Greenwood y Noni Madueke completaban la selección.

La organización no solo incluyó su nombre, también elogió públicamente su influencia, señalando: “con sus oportunas carreras, el influyente colombiano marcó el primer gol del Benfica contra el Napoli y asistió en el segundo, en una noche en la que cubrió mucho terreno y lideró con eficacia la agresiva presión del Benfica”, afirmó la organización en sus redes sociales, lo que confirmó que su actuación no había pasado inadvertida.

Primer gol y asistencia de Richard Ríos en Champions

La sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de a Campeones enfrentó a un Benfica necesitado de triunfo tras una mala racha y un Napoli que tampoco cuenta con buenos números. Hasta el minuto 20, el duelo era parejo e intenso; Napoli resistía, Benfica insistía y el ambiente pedía un gol de cualquiera de los dos bandos. La respuesta llegó por parte del colombiano, en una jugada que nació de un centro rechazado y en la que él atacó el rebote con una velocidad mental superior al resto, adelantándose dentro del área para definir cruzado, con serenidad y precisión. Era su primer gol en Champions League, uno que rompía un bloqueo emocional y futbolístico para el equipo.

Para el segundo tiempo, Ríos no le bajo al rendimiento y volvió a brillar esta vez para asistir a Leandro Barreiro en el último gol que selló el 2-0 definitivo. El colombiano corrió al espacio, pidió el balón y dentro del área, puso un centro preciso del cual Barreiro pudo mandar la pelota al fondo de la malla.

Mourinho halagó a Richard Ríos

José Mourinho, siempre exigente y muy selectivo con los elogios, dedicó varios minutos de su rueda de prensa a destacar el carácter y el crecimiento de Ríos, profundizando en su importancia táctica: “Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacer esto”. Y remató con una frase que sintetiza la confianza absoluta del entrenador: “Esa conexión Ríos-Barreiro nos está dando equilibrio y le permite a Ríos ser un gran jugador. Es un gran jugador, no han logrado quebrarlo”.

Tras ser elegido el MVP del encuentro, Ríos habló con total sinceridad sobre el peso del partido. Reconoció la presión, pero también la determinación del equipo: “Llegamos al partido con la mentalidad de saber que necesitábamos los tres puntos, o lo más probable era que nos eliminaran. Salimos a buscar la victoria desde el primer minuto. Es cierto que no marcamos en nuestras primeras ocasiones, pero conseguimos ganar”. Y concluyó con una frase que refleja su crecimiento personal y su ambición deportiva: “Sigo creciendo con mis compañeros, pero aún tengo mucho que aportar. Sé lo que puedo dar, a dónde puedo llegar; este no es mi límite. Sé que puedo dar mucho más y no descansaré hasta conseguirlo”.

Ríos y Barreiro reviven al Benfica