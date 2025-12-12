Richard Ríos en el once ideal de la Champions League tras su gol y asistencia frente al Napoli

El Estádio da Luz vivió una jornada de tensión y esperanza con el Benfica, obligado a ganar para sobrevivir en la Champions después de un inicio adverso. El club portugués llegaba golpeado por las críticas y con la presión de un ambiente que exigía respuestas inmediatas.
Allí, en medio de la urgencia, apareció Richard Ríos, el mediocampista colombiano fue determinante en el triunfo 2-0 ante Napoli, una victoria que cambió por completo el ánimo del club y lo mantuvo con vida en la tabla europea.
La noche fue tan contundente para Ríos con un gol y una asistencia que, apenas al cierre de la jornada, su nombre ya estaba entre los más destacados del continente. Le contamos cómo quedó el once ideal de la Champions League.