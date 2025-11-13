Ricky Martin y su regreso a la actuación en EE. UU.: se estrenó la segunda temporada de Palm Royale

Ricky Martin tiene 53 años y sigue ávido de experiencias nuevas que enriquezcan su carrera artística. Palm Royale, la serie que comenzó ya su segunda temporada por Apple TV+, es el vivo ejemplo de que regresar a la televisión norteamericana con un buen papel era una asignatura pendiente tras sus roles en General Hospital, por allá en los 90 o en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, en 2018. Le puede interesar: ¿Quién es la persona más miserable del mundo? Esto es lo que dice Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad Esta es una serie ambientada en los 60 con un elenco de lujo: Kristen Wiig, Allison Janney, Carol Burnett, Laura Dern, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy y Kaia Gerber. EL COLOMBIANO conversó con Ricky Martin sobre esta experiencia en la que interpreta a Robert, un exmarine de la guerra de Corea y actual barman del Palm Royale, un personaje que, según él, le ha dejado profundas reflexiones personales.

Sus primeras experiencias en la actuación

Ricky recuerda con gracia como fueron las telenovelas mexicanas las que lo formaron como actor, e incluso como “el apuntador”, ese aparato que se usa en México, que le dicta sus líneas a los actores no es algo que extrañe: “Fue una gran experiencia, pero sinceramente ahora soy feliz de no usarlo. Prefiero la libertad de la memoria. Si volviera a grabar una telenovela en México, no lo usaría. Me gusta esa sensación de libertad”. Puede leer: ¿Ya se las vio? Según los ganadores de los Emmy, estas son las series que no se debe perder En esta segunda temporada la primera escena es Ricky en el escenario, pero no es Ricky, es Robert. “La idea vino de los guionistas y creadores, y me sentí muy honrado de que la apertura de la segunda temporada fuera un número musical. El teatro musical siempre ha sido muy importante para mí, y poder empezar a contar esta historia con música fue maravilloso. Mi reto no fue ser Ricky Martin, sino ser Robert. Aunque la escena tiene un componente de fantasía –porque hay drogas involucradas–, creo que logramos diferenciarlos bien”. Justo Ricky confiesa que en esta serie creció mucho como actor, “fue una experiencia de aprendizaje y gratitud”.

Es que Robert le ha aportado mucho a su vida. “Las emociones que sintió un hombre gay en el clóset en los años 60 son, tristemente, las mismas que muchos siguen sintiendo hoy (...) Robert fue muy profundo para mí. Siempre digo que este personaje ha sido terapéutico. Me ayudó a soltar muchas cosas que no quería en mi vida. Trabajando en esta serie hice mucha limpieza emocional. Me siento más liviano”. El set, con tan grandes actrices como la legendaria Carol Burnett, Kristin Wigg, Laura Dern o Allison Janney fue para él todo un privilegio. “A veces simplemente improvisábamos y el equipo nos daba libertad para hacerlo. Esa magia es parte del encanto de la serie”, concluyó.

Un gran elenco para una gran historia