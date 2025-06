El Suroeste antioqueño está otra vez sitiado por líos en 3 vías: arreglo en La Sinifaná tardaría 5 meses

“La afectación estaba avisada desde hace dos años cuando se comentó que se tenían que afrontar esos trabajos en la zona de La Sinifaná, que ya nos tenía ese sector con dificultades. El gobierno nacional, en cabeza de la ANI, y Covipacífico, no la habían afrontado de manera pronta para que no tuviéramos las dificultades que ya hay hoy ”, dijo Gallón. El funcionario detalló que ahora sí, la ANI y la Concesión se pusieron de acuerdo para realizar los trabajos en la zona que tendrán una inversión cercana a los $15.000 millones y que iniciarían esta misma semana con los estudios técnicos y diseños que permitan hacer unos trabajos urgentes en el talud afectado y que permitirían el paso de vehículos pequeños y medianos. La ANI, por su parte, comentó que la idea es que el concesionario realice intervenciones en el talud principal en una longitud de 150 metros y a una altura de 7 metros, así como las obras de drenaje correspondientes para evacuación del agua de escorrentía.

EL COLOMBIANO buscó a Covipacífico. Esta concesión admitió que es cierto que desde 2023 –pese a que la tarea superaba su responsabilidad de operar y mantener el tramo de La Sinifaná– se le había indicado a la ANI lo que pasaría allí y por lo mismo le había allegado estudios y diseños de una posible solución a la problemática, de la que hasta ahora no ha trascendido si ya fueron aprobados oficialmente. “Si bien hacer grandes obras de intervención en el sector La Sinifaná no hace parte del proyecto Pacífico 1, sí teníamos la responsabilidad de mantener su operación y mantenimiento mientras ejecutábamos las obras de la Unidad Funcional 2 (los recién entregados túneles de Amagá y el “Falso” Túnel). Cuando entregamos los túneles, le devolvimos el tramo de La Sinifaná a la ANI. Por eso, aparte de que en el contrato de operación y mantenimiento no están contempladas estas intervenciones más complejas, hoy tampoco tenemos competencia en el tramo, pues es responsabilidad de la ANI ”, explicaron desde la entidad. De otro lado, según Covipacífico, pese al comunicado del pasado sábado sobre las soluciones planteadas desde la Agencia, no se ha formalizado el otrosí para que Covipacífico inicie las obras de forma inmediata, como pide la Gobernación.

Por ahora, otras vías alternas para moverse hacia el Suroeste son Camilo C. – Venecia – Bolombolo; y Camilo C. – Fredonia – Puente Iglesias – Peñalisa. Sin embargo, gremios como Defencarga ven con preocupación no solo la parsimonia para atender un asunto urgente sino también los padecimientos que conductores y comunidad del Suroeste tendrán con esta situación, toda vez que según sus cuentas en la zona se mueven casi 80.000 vehículos de carga al mes.



Para Defencarga muchas de las rutas alternas ofrecidas no cuentan hoy con las condiciones técnicas ni de infraestructura adecuadas para el tránsito seguro y eficiente de vehículos de carga pesada.



“Estas vías presentan restricciones de capacidad, geometría vial limitada, y riesgos altos en temporada de invierno. Por tanto, desde el sector transportador no se consideran viables para suplir de forma estructural el cierre del corredor principal”, añadieron a la vez que pidieron una mesa técnica de seguimiento, que incluya a los transportadores, para garantizar decisiones coordinadas que prioricen la seguridad vial y la conectividad.