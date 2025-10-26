¿Petro quiere comercializar energía con el régimen de Maduro? Denuncian presunto entramado societario que podría salirle caro a Colombia

Justo en medio de la crisis diplomática más severa entre Colombia y Estados Unidos, salieron a la luz pública delicados indicios de un controvertido proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría buscando venderle energía al régimen de Nicolás Maduro. En una movida empresarial que ya contaría con la bendición del alto gobierno, dos pequeñas empresas creadas a finales del año pasado, manejadas por un empresario español salpicado en un escándalo de corrupción en ese país, estarían a las puertas de quedarse con un jugoso negocio. Lea también: Los lazos en contratos de Afinia con Emilio Tapia y el “turco” Hilsaca Más allá de los presuntos intereses particulares, el caso tiene bajo gran incertidumbre a varios pesos pesados del sector energético, desde donde se teme que transar con el régimen venezolano le termine saliendo caro a Colombia y se traduzca en sanciones económicas.

En días recientes, varias investigaciones periodísticas de medios como Blu Radio y Cambio destaparon varios detalles sensibles de la historia, sobre todo asociados a presuntos vasos comunicantes de la empresa que impulsa el proyecto con alfiles de la entraña del gobierno Petro. Para comprender la denuncia hay que remontarse al 28 de enero de 2025, fecha en la que el Ministerio de Minas y Energía, entonces bajo la tutela de Andrés Camacho Morales, emitió la Resolución 40024, en la que se abrió la puerta para que se reactivara el intercambio de energía entre Colombia y Venezuela. Le puede interesar: Petro habla de “despreciable” al responder sobre María Corina Machado y dice que “valora” al dictador Nicolás Maduro En dicho momento, pese a que algunos expertos consideraron que esa cartera estaría asumiendo funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la iniciativa fue presentada como una medida temporal y solo con el objetivo de “garantizar una mayor disponibilidad de energía”. “Se permitirá la implementación de interconexiones internacionales para niveles de tensión superiores o iguales a 110 kV, por un periodo máximo de doce (12) meses, que podrán ser prorrogables por el MME a través de circular, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución”, quedó estipulado en la norma.

Aunque décadas atrás el intercambio de energía entre ambos países fue significativo -realizándose sobre todo entre las estatales Isagen (Colombia) y Edelca (Venezuela)-, desde hace por lo menos diez años esa operación cesó y las líneas de transmisión quedaron abandonadas y obsoletas. Las dos interconexiones más importantes eran Cuestecita-Cuatricentenario y Corozo-San Mateo, esta última la que al parecer se buscaría revivir. Luego de ese primer empujón, el Ministerio de Minas continuó adelante con la operación y el 4 de junio de 2025, ya bajo la tutela del hoy ministro Edwin Palma, allanó el camino para una convocatoria pública para materializar el proyecto. Siga leyendo: Los inconvenientes que afrontaría Ecopetrol para importar gas por Coveñas: demoras, costos y viabilidad A finales de ese mismo mes, el día 28, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) aprobó vía resolución un proyecto presentado por una empresa identificada como Activa. Aquí es donde la historia se pone interesante.

Según reveló la emisora Blu Radio el pasado miércoles, dicha empresa Activa fue constituida apenas el pasado 13 de noviembre de 2024, con su domicilio principal en un apartamento del norte de Bogotá y un capital suscrito de tan solo $25 millones. No obstante, el detalle más llamativo de la constitución de la compañía fue que su representante legal aparecía identificado como Antonio Blasco Muñoz, un polémico empresario español involucrado en ese país en un escándalo conocido como el Caso Castellnou. En resumidas palabras, dicho escándalo consistió en una denuncia por presuntos malos manejos del club de fútbol C.D. Castellón, en el que sus dirigentes fueron señalados de enriquecerse personalmente y desviar los fondos del club con facturas falsas, contratos inflados y presuntas operaciones financieras fraudulentas. Lea además: Donald Trump arremetió de nuevo contra Petro, tras incluirlo en lista Clinton, y lo volvió a llamar “líder del narcotráfico”. Blasco Muñoz, dirigente del club, fue uno de los principales implicados y señalados de ser el cerebro de la trama, siendo uno de los que se declaró culpable en 2024 de los delitos de “falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida; un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales; administración desleal; alzamiento de bienes, y malversación de caudales públicos”, según reseñó el diario As. A toda máquina, dicha empresa Activa comenzó a instar a ISA y Cens (filial del Grupo EPM) a negociar un posible uso de la línea Corozo-San Mateo. Según publicó la revista Cambio este fin de semana, el atranque para Activa estaría precisamente en ISA y Cens, ambas empresas consientes de los riesgos de ser sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos en caso de embarcarse en el negocio.