¿Está en vilo la Misión de la ONU en Colombia?: EE. UU. cuestiona su alcance y apoyo al proceso de paz

La reciente escalada de la tensión diplomática de Colombia con el país norteamericano sería una de las razones por las que está en riesgo su permanencia. Además, el descontento de Donald Trump con la forma en la que su homónimo, el presidente Gustavo Petro, ha llevado a cabo hasta el momento la lucha contra las drogas y su fallido intento de “paz total”, serían factores importantes para que, en un caso probable, se dé el voto en contra.

Este viernes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomará la decisión sobre si renueva o no la Misión de Verificación en Colombia, instancia clave en el acompañamiento a la implementación del acuerdo de paz de 2016. Por primera vez en nueve años, su continuidad está en riesgo.

Todas las miradas estarán puestas en la postura de Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes con poder de veto —que es la facultad de bloquear cualquier resolución o decisión sin importar los votos favorables—. En la última sesión del Consejo sobre el tema, a comienzos de mes, Washington puso en duda su respaldo a la Misión.

Durante la reunión, el representante estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, aseguró que el mandato “se ha ampliado para reflejar prioridades políticas excesivas”, citando como ejemplo la justicia transicional. Añadió que su país examinará “detenidamente si el mandato merece seguir contando con el apoyo del Consejo”.

Las declaraciones estadounidenses se dieron en medio del peor momento que enfrenta la relación bilateral entre ambas naciones. Y ahora más, luego de la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano en la Lista Clinton.

Justamente, en la misma sesión, Washington acusó al mandatario de “socavar el progreso hacia una paz duradera” con políticas “irresponsables” y una “retórica incendiaria” en territorio norteamericano.