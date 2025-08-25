Riesgos de vestir a los gatos

3 y 4
Temas recomendados
El mandatario aseguró que una facción de las disidencias de Iván Mordisco estaría detrás del plan de un atentado en su contra luego de recibir varias amenazas. Se sumó a la lista reciente de otros mandatarios bajo mira.
El contrato de los pasaportes en Colombia vence este 31 de agosto y la Cancillería aún no confirma la prórroga con Thomas Greg & Sons, mientras rige una declaratoria de urgencia para evitar la suspensión del servicio.
Mientras en 2020 el modelo remoto era visto como el “futuro”, ahora no convence, pues solo el 20% lo prefieren. Expertos explican las razones de este cambio.
Las prohibiciones contractuales, según la SIC, tendrían como presunto objetivo excluir a potenciales competidores y preservar la posición monopolística de Apple.
El futbolista cordobés, de 29 años, suma 25 goles en 70 partidos como jugador de Atlético Nacional.
