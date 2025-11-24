Somos Internet advierte que fusión Tigo–Movistar deterioraría la calidad del servicio del internet fijo y frenaría crecimiento de proveedores pequeños

En medio del trámite final de la fusión entre Tigo y Movistar, un proceso que ya recibió el visto bueno del Ministerio TIC y que se encuentra en revisión en la SIC para evaluar posibles efectos en la competencia, la startup paisa Somos Internet advirtió que la operación consolidaría un duopolio en el mercado de internet fijo en Colombia. Según cálculos del sector, Claro y la empresa resultante de la fusión concentrarían más del 70% de los accesos, reduciendo el espacio para competidores emergentes.
Somos Internet, que en cinco años de operación ha logrado conectar a más de 60.000 hogares con fibra óptica y generar alrededor de 1.000 empleos directos, advierte que este nuevo escenario implicaría riesgos específicos para los proveedores pequeños y medianos.
