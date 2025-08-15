x

El insólito accidente casero que sufrió Rigoberto Urán: esto fue lo que le pasó

El reconocido deportista colombiano, quien se retiró de la alta competencia en 2024, se fracturó un hueso y tuvo que ser operado.

  • Rigoberto Urán ya comenzó su recuperación luego de ser operado de fractura de clavícula. FOTO: pantallazo Instagram Rigoberto Urán
    Rigoberto Urán ya comenzó su recuperación luego de ser operado de fractura de clavícula. FOTO: pantallazo Instagram Rigoberto Urán
  • Rigoberto Urán dejó huella en el ciclismo, deporte que sigue fomentando en Colombia y otros países. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Rigoberto Urán dejó huella en el ciclismo, deporte que sigue fomentando en Colombia y otros países. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 24 minutos
bookmark

Rigoberto Urán volvió a pasar por el quirófano. Lo increíblemente es que su nueva lesión, otra vez de clavícula, no se presentó en carretera, por donde normalmente sale a rodar en su bicicleta después de retirarse el año pasado de la alta competencia.

Lea: Rigo, indomable del ciclismo ante caídas y fracturas

Considerado como uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia, Rigo tuvo un accidente en casa y fue operado el jueves.

Antes de la intervención quirúrgica, Rigo, a través de sus redes sociales, empezó a contar el jueves lo sucedido.

“Vea pues cómo se levanta uno hoy, con un hueso roto, muchachos. Ya teníamos bastante, esto sí es una cosa que yo ni me lo creo, que tenga la clavícula reventada simplemente porque me caí de la cama”.

Y continuó al compartir una radiografía que le tomaron: “Miren la platina, miren como se partió el huesito. No, qué huevonada. Toca es reírme y ya, ¿cierto?”.

Rigoberto Urán dejó huella en el ciclismo, deporte que sigue fomentando en Colombia y otros países. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Rigoberto Urán dejó huella en el ciclismo, deporte que sigue fomentando en Colombia y otros países. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

Este viernes, con un cabestrillo en su brazo izquierdo y tomándose cuatro pastillas como se vio en su Instagram, se conocieron más detalles del percance que sufrió el subcampeón de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, de los giros de Italia-2013 y 2014 y del Tour de Francia-2017.

Recuerde: Ni los golpes frenaron el ímpetu y deseo de Urán

Juan David Aristizábal, gerente de Go Rigo Go, comentó que la lesión de Urán se presentó cuando se encontraba jugando con su hija, Carlota.

“Estaba jugando con la niña, en bicicletica. Se tropezó, se cayó y se fracturó la clavícula. Lo operaron en la Clínica El Campestre de Medellín. Todo salió súper bien. Una lesión de clavícula más para la historia de Rigo, pero ya todo en orden gracias a Dios”, relató Aristizábal.

Cuando competía, Rigo, quien a sus 38 años es ahora un exitoso empresario, también sufrió fractura de clavícula varias veces, como se recuerda en Bélgica en 2006 y en la Vuelta a España-2019, además de otras graves lesiones y de las que se repuso para volver fuerte al pelotón mundial.

