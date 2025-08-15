El insólito accidente casero que sufrió Rigoberto Urán: esto fue lo que le pasó

Rigoberto Urán volvió a pasar por el quirófano. Lo increíblemente es que su nueva lesión, otra vez de clavícula, no se presentó en carretera, por donde normalmente sale a rodar en su bicicleta después de retirarse el año pasado de la alta competencia.

Lea: Rigo, indomable del ciclismo ante caídas y fracturas

Considerado como uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia, Rigo tuvo un accidente en casa y fue operado el jueves.

Antes de la intervención quirúrgica, Rigo, a través de sus redes sociales, empezó a contar el jueves lo sucedido.

“Vea pues cómo se levanta uno hoy, con un hueso roto, muchachos. Ya teníamos bastante, esto sí es una cosa que yo ni me lo creo, que tenga la clavícula reventada simplemente porque me caí de la cama”.

Y continuó al compartir una radiografía que le tomaron: “Miren la platina, miren como se partió el huesito. No, qué huevonada. Toca es reírme y ya, ¿cierto?”.