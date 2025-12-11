x

La famosa marca de maquillaje de Rihanna llega este diciembre a Colombia: aquí los detalles

Las marcas Fenty Beauty y Fenty Skyn se venderán a partir de este 12 de diciembre en tiendas oficiales de Colombia.

  El maquillaje de la cantante Rihanna se venderá en Colombia. FOTO TOMADA DE @BADGALRIRI.
    El maquillaje de la cantante Rihanna se venderá en Colombia. FOTO TOMADA DE @BADGALRIRI.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 23 minutos
Los fanáticos colombianos de la cantante Rihanna están emocionados esta Navidad. La situación obedece a la llegada oficial al país de la famosa marca de maquillajes y productos de cuidado personal que pertenecen a la artista pop.

Así es, se trata de Fenty Beauty y Fenty Skin, que desde este 12 de diciembre de 2025 se comercializarán en Colombia. La estrategia busca consolidar la presencia de ambas líneas de maquillaje y cuidado de la piel en mercados clave de América Latina.

Entérese: La muñeca Lububu ya se vende en El Hueco de Medellín, ¿en cuánto?

El ingreso al mercado colombiano se realizará a través de los distribuidores Falabella y Faces, lo que permitirá a los consumidores acceder a un portafolio amplio de productos en puntos de venta físicos y plataformas de comercio electrónico.

Colombia será el segundo mercado latinoamericano el recibir las marcas

El lanzamiento en Colombia no es un hecho aislado dentro del mapa estratégico de Fenty en América Latina. La firma desembarcó en Chile en noviembre de 2025, convirtiéndose en el primer mercado de la región en recibir oficialmente las líneas Fenty Beauty y Fenty Skin.

Ahora, Colombia se convierte en el segundo país dentro de un plan que contempla cinco mercados regionales entre 2025 y 2026.

La compañía estima que su expansión continuará el próximo año con el ingreso a Costa Rica, Perú y Panamá. Este despliegue gradual apunta a fortalecer la presencia de la marca en un sector altamente competitivo y dominado por firmas internacionales.

¿Cómo nació Fenty Beauty?

Fenty Beauty nació en septiembre de 2017 bajo la visión de Rihanna de ofrecer maquillaje inclusivo para todos los tonos de piel, revolucionando la industria con su base Pro Filt’R en 40 tonos, luego ampliados a 50.

Consulte: Ventas de vivienda crecieron 11,3% en el 2025, pero hay temores por subida de la inflación y tasas de interés en Colombia

En 2020, la artista expandió su universo con Fenty Skin, una línea de cuidado facial que complementa el maquillaje con fórmulas simples y efectivas Fenty Beauty. Ambas marcas forman parte del conglomerado LVMH, lo que les ha permitido crecer rápidamente en el mercado global.

Un negocio de 450 millones de dólares

De acuerdo con Forbes, Fenty Beauty alcanzó una facturación de 450 millones de dólares en ventas netas en 2024. Se estima que la marca podría estar valorizada entre los 1.000 y 2.000 millones de dólares.

Le puede gustar: Estos son los creadores de contenido más influyentes de Colombia, según la revista Forbes

