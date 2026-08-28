El río Cauca está en mínimos históricos y obliga a Hidroituango a operar a media marcha

La reducción del caudal del río Cauca a niveles mínimos históricos ha provocado que Hidroituango, el complejo de generación de energía eléctrica más grande del país, opere a media máquina, según informó EPM este viernes.

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El gerente de Energía, Alberto Mejía, indicó que desde finales de julio el segundo afluente del país, del cual se alimenta la hidroeléctrica, ha bajado a caudales de 250 metros cúbicos por segundo, un nivel que representa una disminución protuberante que ha obligado a funcionar con solo dos de las cuatro unidades de generación que poseen.

Esta noticia tiene connotaciones dramáticas, ya que Hidroituango es actualmente el principal proveedor de la energía que consume el país. Esto lo hace a través de su capacidad instalada de 1.200 megavatios, que equivalen al 11 por ciento de los que consume el país. Cuando esté en su máxima potencia podrá generar el doble, supliendo el 17% del consumo de todo el territorio colombiano.

“El océano está en 1,8 grados centígrados en este momento de calentamiento y como decía el director del SIATA, va a llegar probablemente a tres. Entonces, si ya hoy estamos en mínimos históricos con un océano en 1,8 más adelante los mínimos históricos probablemente van a ser más intensos”, precisó Mejía, quien recordó los pronósticos de que la temperatura prácticamente subirá más de 3 grados en total.

Ello hará que, aunque el gobierno dio el visto bueno para acabar el llenado del embalse hasta la cota máxima de 420 metros de altura, sea menos probable alcanzarla, según dijo.

“De todas maneras, se espera que por la temporada invernal algo de lluvias lleguen en octubre y noviembre y tenemos esa expectativa, pero realmente ahí ya estamos corroborando la fortaleza de este fenómeno de El Niño porque el río Cauca ya está en mínimos históricos”, recalcó.

La autorización de llenado dada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante una resolución del 20 de agosto pasado, buscaba conjurar un posible racionamiento en el país o incluso un apagón como el ocurrido en 1993.

Mediante esa resolución, esa autoridad accedió concretamente a modificar transitoriamente la llamada regla de operación, la norma que regula la cantidad de agua que la hidroeléctrica debe entregar para garantizar el caudal del río Cauca.

Eso en palabras, en otras palabras significa un guiño para que EPM, que es la operadora del complejo, pueda descargar por el vertedero y la casa de máquinas de Hidroituango menos agua de la que llega al embalse, y así empezar a subir su nivel antes de que arranque el momento más crítico de la temporada seca.

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No obstante, ese permiso solo irá hasta el 31 de julio de 2027 o hasta que el Ideam anuncie oficialmente que El Niño terminó.

Y si acaso esta forma de operar dañara los ecosistemas, la calidad del agua o afecta a las comunidades cercanas, Hidroituango se obliga a aplicar los correctivos.

La perspectiva de que la crisis energética llegue llevó desde finales de julio a que EPM emprendiera una campaña de ahorro masivo dirigida a los usuarios y con el fin de reducir la presión sobre los embalses.

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