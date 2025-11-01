Más de USD 2 millones en armas confiscadas en operación policial en Río de Janeiro: ¿Qué revela esta guerra?

Durante la reciente megaoperación policial contra el narcotráfico en Rio de Janeiro, la más letal en la historia de Brasil, las autoridades confiscaron más de dos millones de dólares en armas, incluyendo fusiles de guerra de otros países, anunció el gobierno estatal este sábado.
Al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes en dos complejos de favelas de Río contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país.
El gobierno del estado de Río de Janeiro anunció “una de las mayores incautaciones” de armamento de guerra en un solo día, con 120 armas, incluyendo 93 fusiles, valoradas en 12,8 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares).