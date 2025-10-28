“El agua que viene no cabe en el río Medellín”: experta propone construir drenajes paralelos

La socavación que afectó al Metro de Medellín la semana pasada no se produjo por un punto aislado, sino por una falla en todo un sector del río Medellín, a la altura del puente de la 4 Sur.
Las lluvias extremas de los últimos días, potenciadas por el cambio climático, aceleraron ese proceso erosivo y terminaron por socavar la base férrea. “El invierno nos ganó la carrera”, reconocen los técnicos.
El problema, sin embargo, no se limita a la falla puntual. Con el cambio climático intensificando los aguaceros, el sistema hídrico del Valle de Aburrá enfrenta un desafío estructural: el río Medellín ya no puede contener el volumen de agua que recibe.
La urbanización del sur del valle ha impermeabilizado los suelos, impidiendo la absorción natural de las lluvias, y toda esa escorrentía termina en el cauce principal. Los expertos advierten que profundizar el río —como algunos han propuesto— sería una solución riesgosa que desestabilizaría quebradas y comunidades.
En cambio, se estudia la posibilidad de construir drenajes paralelos que recojan los excedentes antes de Envigado e Itagüí y los conduzcan, mediante túneles o canales, hacia el río Cauca, una obra monumental, todavía en fase de análisis, que podría redefinir la relación del valle con su río.