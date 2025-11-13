x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Rionegro se postula para ser destino internacional de turismo religioso

La ciudad busca integrarse a la lista global de ciudades referentes en este tipo de turismo, lo que la posicionaría dentro de los circuitos internacionales de peregrinación. Aquí los detalles.

  • Esta es una de las iglesias que fueron visitadas en Rionegro por la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso. FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro
    Esta es una de las iglesias que fueron visitadas en Rionegro por la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso. FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 12 minutos
bookmark

Rionegro busca consolidarse como un referente internacional del turismo religioso. La administración municipal recibió la visita oficial de Wilder López, delegado para Colombia de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso y actual presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buga, con el propósito de evaluar el potencial espiritual, cultural e histórico de la ciudad.

Durante la jornada, López fue acompañado por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficina de Turismo, líderes comunitarios y representantes de instituciones eclesiásticas, quienes realizaron un recorrido por los templos, capillas rurales y rutas devocionales que forman parte del patrimonio religioso del municipio. La visita permitió evidenciar el valor histórico y simbólico de Rionegro, un territorio donde la fe, la tradición y la arquitectura colonial se entrelazan para formar una identidad cultural.

Le puede interesar: Los 17 municipios que conforman la nueva ruta de turismo religioso en Antioquia

La ciudad busca integrarse a la lista global de ciudades referentes en turismo religioso, lo que la posicionaría dentro de los circuitos internacionales de peregrinación y patrimonio espiritual, impulsando además el desarrollo económico local.

El delegado de la Red Mundial resaltó que esta organización busca municipios con arraigo espiritual, protección patrimonial, gestión institucional activa y capacidad de recibir visitantes nacionales y extranjeros. Según López, Rionegro reúne condiciones favorables para sumarse a esta ruta internacional, lo que representaría una vitrina global para la promoción del municipio y un espacio de cooperación y formación turística sostenible.

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de evaluación técnica, y se espera que durante el primer trimestre de 2026 se conozca el resultado oficial que determinará si Rionegro será reconocido como uno de los destinos recomendados a nivel mundial en turismo religioso.

Rionegro, un referente en turismo en Antioquia

La zona centro de Rionegro fue declarada en 1963 como Monumento Nacional de Colombia. Este municipio es estratégico para el departamento por su crecimiento económico y la conexión con el Aeropuerto José María Córdova.

También cuenta con el Museo de Arte Religioso de Rionegro, el cual posee una colección conformada por obras datadas desde el siglo XVI. El museo posee pinturas y esculturas –en especial de la escuela quiteña–, orfebrería religiosa, ornamentos, retratos, libros, mobiliario y recuerdos históricos.

El museo está ubicado en la antigua sacristía de la Concatedral San Nicolás El Magno, lugar donde fue firmada el 21 de marzo de 1812 la Constitución del Estado Soberano Libre e Independiente de Antioquia.

Lea más: Antioquia promueve su turismo religioso con una exhibición

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida