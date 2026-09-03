Rionegro estrena barredoras eléctricas: invertirán $800 millones para limpiar 14 rutas

Rionegro dio un paso hacia una operación de aseo más moderna con la llegada de sus primeras dos barredoras 100 % eléctricas, una incorporación que representa una inversión de $800 millones por parte de Verdelimpio Colombia S.A.S. E.S.P.

Las nuevas máquinas serán incorporadas a 14 rutas de barrido en el municipio y estarán destinadas a la limpieza de calles, plazas y otros espacios de alta circulación.

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La apuesta combina tecnología y movilidad eléctrica con el objetivo de hacer más eficiente la recolección de residuos y mejorar las condiciones en las que los operarios realizan su trabajo.

Las barredoras están equipadas con un sistema que integra barrido, succión y aspersión de agua, lo que les permite recoger distintos tipos de residuos encontrados habitualmente en las vías, entre ellos hojas, colillas, polvo, grava, piedras pequeñas y residuos sólidos ordinarios.

El sistema de aspersión cumple además una función ambiental, pues ayuda a reducir la dispersión de material particulado durante el proceso de limpieza.

Cada unidad tiene una autonomía aproximada de seis a siete horas, un rango que permite incorporarlas a las jornadas habituales y cubrir diferentes recorridos durante un mismo día.

Su tamaño y capacidad de maniobra también fueron considerados para que puedan desplazarse por distintos sectores urbanos y llegar a zonas donde se requiere mayor precisión durante las labores de barrido.

Uno de los principales cambios está en las condiciones de seguridad de los trabajadores. Las barredoras eléctricas permitirán reducir la exposición de los operarios a situaciones de riesgo en vías rápidas y sectores con alto flujo vehicular, donde el barrido manual puede representar una mayor posibilidad de accidentes.