Luego de congregar a más de 30.000 asistentes en 2024 con artistas de renombre internacional como Indira Paganotto, Mathame, Hot Since 82 y Above & Beyond, el festival regresa con el objetivo de consolidar su lugar como referente latinoamericano de la música electrónica. Esta nueva edición incluirá nuevos escenarios curados por sellos internacionales, una producción expandida y un cartel que será revelado en las próximas semanas.

Las entradas se podrán adquirir en dos etapas:

Preventa exclusiva con Bancos Aval: desde el martes 14 de mayo a las 11:11 a.m. hasta el miércoles 15 de mayo a las 11:10 a.m.

Venta general (etapa de lanzamiento): desde el 15 de mayo a las 11:11 a.m. hasta el 4 de junio a las 11:10 a.m.

Estos son los precios oficiales para el combo de dos días en la etapa de lanzamiento:

- Early combo (general): $309.000

- Any combo (general): $389.000

- Early VIP combo: $569.000

- VIP combo: $669.000

- Backstage combo: $2.589.000

- Palco mainstage combo: $3.200.000