Roa interpone tutela contra sanción del CNE y se cita con Petro en Palacio: ¿se va de Ecopetrol?

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes de gasto en 3.042 millones de pesos. Ricardo Roa Barragán, en ese momento gerente de campaña de Petro en 2022 y hoy presidente de Ecopetrol, fue uno de los sancionados. Roa, sin embargo, anunció que interpuso una acción de tutela en contra de este veredicto.
La decisión de entutelar al CNE ya la había tomado Roa desde antes, pero se dio a conocer el mismo jueves, coincidiendo con el anuncio del CNE en la que se concluyó que la campaña presidencial habría excedido los topes de financiación y recibido aportes de fuentes prohibidas en ambas vueltas. El expediente que presentó el CNE cuenta con 524 páginas, y señala que los gastos habrían superado los límites en más de tres mil millones de pesos.
En total, contando primera y segunda vuelta, la campaña Petro Presidente se excedió en $3.042.997.101 de pesos.
En la tutela firmada por Roa, este asegura que supuestamente el CNE abrió el periodo de alegatos de conclusión sin haber practicado todas las pruebas que habían sido decretadas, en especial un concepto técnico solicitado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), al que consideró determinante para analizar los informes de ingresos y gastos de la campaña en primera y segunda vuelta.
El documento está efectuado en la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y estaría fechado del pasado 21 de noviembre.
Roa, a través de sus redes sociales, afirmó que con respecto a su tutela interpuesta que “siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”.