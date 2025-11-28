Roa interpone tutela contra sanción del CNE y se cita con Petro en Palacio: ¿se va de Ecopetrol?

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes de gasto en 3.042 millones de pesos. Ricardo Roa Barragán, en ese momento gerente de campaña de Petro en 2022 y hoy presidente de Ecopetrol, fue uno de los sancionados. Roa, sin embargo, anunció que interpuso una acción de tutela en contra de este veredicto. La decisión de entutelar al CNE ya la había tomado Roa desde antes, pero se dio a conocer el mismo jueves, coincidiendo con el anuncio del CNE en la que se concluyó que la campaña presidencial habría excedido los topes de financiación y recibido aportes de fuentes prohibidas en ambas vueltas. El expediente que presentó el CNE cuenta con 524 páginas, y señala que los gastos habrían superado los límites en más de tres mil millones de pesos. En total, contando primera y segunda vuelta, la campaña Petro Presidente se excedió en $3.042.997.101 de pesos. En la tutela firmada por Roa, este asegura que supuestamente el CNE abrió el periodo de alegatos de conclusión sin haber practicado todas las pruebas que habían sido decretadas, en especial un concepto técnico solicitado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), al que consideró determinante para analizar los informes de ingresos y gastos de la campaña en primera y segunda vuelta. El documento está efectuado en la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y estaría fechado del pasado 21 de noviembre. Roa, a través de sus redes sociales, afirmó que con respecto a su tutela interpuesta que “siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”.

Y que la “decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las actuaciones a mi cargo”. Asimismo, respecto a la decisión tomada por el CNE, además de Ricardo Roa, también fueron sancionadas la tesorera de la campaña presidencial, Lucy Aydee Mogollón Alfonso y la auditora interna, María Lucy Soto Caro, quienes deberán pagar multas por 5.922 millones de pesos. Este veredicto del CNE causa alarma, sobre todo dentro de la petrolera colombiana. Justamente, porque para Roa este no ha sido el único escándalo que ha tenido que afrontar durante este año en relación con Ecopetrol. Entre los más relevantes está la contratación de la firma estadounidense Covington & Burling LLP, por 5,8 millones de dólares, que habrían firmado dentro de la junta de Ecopetrol, para investigar el impacto que tendrían las controversias de Roa en Estados Unidos y cómo estarían afectando a la petrolera colombiana en ese país. La operación incluyó la retención de correos electrónicos de 70 funcionarios, lo que desató una tormenta de críticas internas y llevó a la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva, por segunda vez. Sin embargo, a pesar de los enjuiciamientos y la reciente sanción del CNE, Ricardo Roa no estaría contemplando renunciar a la petrolera. Y anunció que durante este viernes se reunirá con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre el tema.

